Кризис в "Слуге народа": как Зеленский подружился с "ЕС" и "Голосом", чтобы принять законы для МВФ

Украина не объявит дефолт, по крайней мере пока. А президент Владимир Зеленский впервые не смог обуздать свою фракцию "Слуги народа".

Все судьбоносные решения для страны на заседании Верховной Рады 30 и 31 марта были приняты с помощью "Европейской Солидарности", "Голоса" и других фракций, групп.

"Слуги народа" под каждое голосование давали от 170 до 213 голосов. Это серьезный, но пока не критический "удар" по имиджу президента. Все же голоса под законы об открытии рынка земли и запрете на возврат банков Зеленскому собрать удалось.

Что происходит в кулуарах Рады, почему глава государства впервые не смог добиться результата со своим большинством и грозит ли это масштабным кризисом для Украины – разбирался OBOZREVATEL.

Зеленский смог договориться с Порошенко и Вакарчуком

Команду Зе "штормит"

В экономике есть понятие "идеальный шторм". Когда в один момент и в одной точке сходятся все самые неблагоприятные события. Проще говоря – случается все самое плохое, и буквально сразу. Для Украины и вертикали власти Владимира Зеленского таким днем Х стал 30 марта. Почему?

В стране пандемия коронавируса, ежедневно заражаются десятки человек, и когда это остановится – не знает никто. Министр здравоохранения откровенно слабый управленец, который попал сразу в ряд громких скандалов. На повестке дня вопрос об его отставке;

Бюджет недополучил 35%, по состоянию на 24 марта. И это только начало тотального карантина, который продлится минимум до 24 апреля. На повестке дня не совсем удачный план урезания расходов, который мало кто поддерживает из нардепов;

Международный валютный фонд ставит два условия – принять непопулярный в обществе закон о рынке земли, а также закон о банках, который прямо бьет по бизнесмену Игорю Коломойскому, одному из бенифициаров "Слуги народа". Если голосование пройдет в ближайшее время – страна получает 10 млрд долларов;

Министр финансов Игорь Уманский также не справился с обязанностями и предложил сократить бюджет так, что в убытках остаются целые отрасли. Но без профильного министра переговоры с МВФ автоматически переходят в режим паузы;

Достаточно сложная и местами патовая ситуация для президента.

С таким багажом проблем (и не только этими) Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады. OBOZREVATEL на протяжении всей прошлой недели неоднократно писал о том, что "слуги" не могли собраться на внеочередное заседание. Этому есть несколько причин:

Многие боялись заболеть коронавирусом (некоторые нардепы уже подцепили недуг);

Кулуарная борьба внутри монобольшинства, которая связана с голосованиями по законопроектам о рынке земли и банкам.

Нардепы пришли в спецкостюмах и масках Татьяна Цыба

В этот же день все изначально пошло не так. В полной защитной экипировке, в масках и очках народные депутаты за 40 минут (в два захода) провалили сразу ряд решений. Уволили министров здравоохранения и финансов, но не смогли назначить новых. Провалили секвестр бюджета, оставив дырки в проблемном кошторисе.

На этом фоне Рада собирается в третий раз. В этот момент в кулуарах парламента царит напряжение. Большинство нардепов выходят на улицу, в Мариинский парк прогуляться, пока в стенах парламента продолжаются переговоры с участием глав фракций, спикера Дмитрия Разумкова, президента Владимира Зеленского и других групп влияния.

Владимир Зеленский в Раде Офис президента

В "Слуге народа" тем временем кризис налицо. При всех позитивных моментах, дисциплина во фракции хромает. В зале из 250 нардепов зарегистрированы чуть больше двухсот. Как рассказал OBOZREVATEL источник в "Слуге народа", нардепы действительно не приехали потому, что боялись заболеть. Таких было немного, порядка 15 человек. По разным причинам они отказались ехать на заседание.

"Остальные же устроили публичный и непубличный демарш. Это люди из команды, которых можно отнести к группе Игоря Коломойского. Они, правда, отказались голосовать за закон о невозвращении "Приватбанка" из-за разных причин. Думаю, вы и так можете определить их", – подчеркнул собеседник во фракции.

Действительно, голосование по двух законам МВФ во многом показала публике и так ощутимые проблемы монобольшинства. Группа бизнесмена Игоря Коломойского в СН, состоящая по разным оценкам из 20-25 народных депутатов, устроила публичный демарш и отказались поддерживать инициативы президента. Александр Дубинский, Максим Бужанский, Игорь Фрис, Александр Матусевич, Эдуард Прощук, Олег Воронько, Ольга Василевская-Смаглюк, Александр Трухин, Максим Березин, Вячеслав Рублев, Сергей Северин и другие по разным причинам саботировали решения Зеленского.

В большинстве своем эта часть нардепов не голосовала ни за кадровые назначения президента, ни за секвестр бюджета, ни за законопроекты о банках и рынке земли. Во всех этих инициативах президенту пришлось опираться на другие фракции парламента.

Рынок земли проголосовали с большим трудом Виталий Безгин

Зеленский с "ЕС", "Голосом" и мажоритарщиками

В этот раз серьезную поддержку "Слуге народа" оказали фракции "Голоса" и "Европейской Солидарности". Практически во всех голосованиях. Для "Голоса" вопрос поддержки МВФ достаточно значимый, поэтому за землю и банки голосовали без особых проблем.

"Мы были против отдельных положений закона по земле, но с учетом этой ситуации были вынуждены проголосовать. А по банкам каких-то ярких противоречий у нас и не было", – рассказал OBOZREVATEL собеседник во фракции "Голос".

В "Европейской Солидарности" были свои причины для поддержки инициатив. Если с законом по банкам примерно мотив понятен – "насолить" Коломойскому. То точный мотив по поддержке рынка земли пока определить сложно. Возможно, личные гарантии безопасности для целого ряда нардепов. Свои голоса во всех случаях дали внефракционные нардепы, а также группа "Довіра", которая, судя по всему, ориентируется на Офис президента.

В парламенте зараждается новая коалиция?

Данная ситуация показательна тем, что президент Владимир Зеленский уже не может 100% опираться на свою фракцию. Если ранее он был вынужден ситуативно искать голоса для "подстраховки", то 30 марта во время голосования ряда важных решений ему пришлось напрямую договариваться с оппозиционными фракциями.

Налицо широкая коалиция "Слуги" с ЕС, "Голосом" и группой "Довіра". По сути благодаря этим политсилам Верховная Рада смогла уберечь страну от дефолта.

Что дальше?

Украина получит кредит от МВФ. Сам Владимир Зеленский еще 27 марта, по итогу встречи с фракцией, заявил, что Украина должна получить от МВФ 8 млрд долларов в рамках новой трехлетней программы. Сума может увеличиться до 10 млрд. В апреле 2020 года, в разгар карантина и пандемии коронавируса, страна получит первые 2 млрд долларов.

Общая кредитная программа рассчитана на 3 года с кредитной ставкой в 3%. Хорошая новость – перед вторым траншем не нужно будет принимать новые законы. "Никто не хочет дефолта, поэтому депутаты меня поддержат", – сказал тогда Зеленский.

Действительно, по итогу скандального заседания Верховная Рада временно будет на карантине. Если не возникнет крайней необходимости голосовать за решения в борьбе с коронавирусом, народные депутаты гипотетически могут заморозить пленарные заседания и работать в комитетах до окончания чрезвычайной ситуации.

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