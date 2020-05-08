Страховка будет, но не всем! Как Украина пытается защитить врачей, борющихся с COVID-19

В Верховной Раде взялись за финансовую защиту медиков: погибших от COVID-19 врачей приравняли к участникам боевых действий и гарантировали выплаты в сотни тысяч гривен.

При этом под действие закона попали отнюдь не все борцы с коронавирусом. За бортом остались украинские вирусологи, которые продолжают борьбу со страшным недугом.

В чем суть страховки и при каких условиях врачи могут получить компенсацию от властей – разбирался OBOZREVATEL.

Семья получает 1,5 млн грн

В парламенте 7 мая был принят законопроект №3376-1, альтернативное решение от фракции "Слуга народа", которое было протянуто после скандала с аналогичным по форме проектом "Европейской Солидарности".

Если кратко – фракция "ЕС" подготовила идею с компенсацией для врачей в случае заражения коронавирусом. Под этот законопроект оппозиционные фракции смогли созвать внеочередное заседание парламента. Однако в сеть попала переписка главы "Слуги народа" Давида Арахамии с коллегами по политсиле, где он предлагает подать свой проект закона и для получения "политических баллов" проголосовать именно его.

Так в итоге и получилось. Инициатива набрала 340 голосов "за". Суть принятой идеи такова:

Семья погибшего от COVID-19 медика получит 1,5 млн грн (750 прожиточных минимумов) . Близкие родственники усопшего врача приравниваются к семье погибшего на войне и получают все государственные льготы;

Если врач из-за коронавируса получает степень инвалидности, ему из бюджета выплачивают компенсацию в 600 тысяч грн (300 прожиточных минимумов).

Это короткий, но очень важный проект поможет социально защитить тысячи членов семей медиков, которые уже пострадали от болезни. По официальным данным на начало марта, в Украине более 2-х тысяч врачей заболели на COVID. По сути это каждый пятый инфицированный. Только за 7 мая болезнь диагностировали у 98 медработников.

Медработники

Особое внимание в принятом законе вызвала норма о возможной инвалидности у врачей. Мол в мире еще нигде не диагностировали инвалидность в случае коронавируса. Об этом в частности заявил народный депутат 8-го созыва Борислав Береза.

"В нем (законопроекте) врачу полагается 300 необлагаемых минимумов доходов... если он получит инвалидность от COVID-19. Но "слуги" не были бы собой, если бы все было просто. Дело в том, что в мире нет пока никого, кто-бы получил инвалидность в следствие болезни коронавирусом. Поэтому это закон ни о чем. Он никак не поможет врачам и у них нет шанса получить компенсацию из-за того, что они заболели на работе", – отметил он в своем Telegram-канале.

Ему парирует один из авторов идеи, народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко. "Имеется ввиду длительная потеря работоспособности, вызванная осложнениями. Например, фиброзом легких", – рассказала в комментарии OBOZREVATEL Янченко.

Речь идет про рубцовую ткань, которая существенно влияет на работоспособность человека и возможность дышать. Также доказано, что COVID-19 в отдельных случаях приводит к уменьшению легких и отмиранию участков мозга.

Деньги получат не все

При всем позитиве закона, под его действие к сожалению, не попадают украинские ученые-вирусологи. В стране десятки лабораторий, где в закрытых помещениях специалисты изучают анализы с ПЛР-тестов. Мать одного из них Валентина Зализко пояснила OBOZREVATEL, что целый пласт специалистов не сможет получить компенсации в случае заражения.

Вирусологи

"Как по мне – суммы компенсации адекватные... Что интересно – будет ли страхование для тех медработников, которые работают не только с больными, а именно с изучением и анализом вируса. В этом случае у человека может появиться профессиональное заражение, хотя с людьми он и не контактировал", – сказала женщина.

К слову, сын Валентины работает 12-14 часов в сутки и без выходных в одной из отечественных лабораторий. И таким людям также нужна защита.

"Статистику, которую каждый день нам доносят на брифингах чиновники, мы узнаем благодаря таким людям. О них не пишут в соцсетях, но мы должны им также быть благодарны за труд, как и нашим врачам", – подчеркнула в своем Facebook Зализко.

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