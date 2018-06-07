Комитет Рады принял скандальное решение о неприкосновенности нардепа

Регламентный комитет ВРУ 7 июня не проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Украины группы "Воля народа" Александра Пономарева.

Представление Генпрокурора Юрия Луценко о привлечении к уголовной ответственности из-за конфликта с журналистом признали немотивированным. Об этом стало известно во время заседания Комитета.

Напомним, что 7 февраля Пономарев выхватил у парламентского журналиста Ивана Марусенко мобильный телефон из-за того, что тот снимал его на камеру.

В свое оправдание нардеп заявил, что его снимали во время личного разговора, не имеющего отношения к его работе.

На заседании комитета Юрий Луценко отметил, что есть достаточно доказательств совершения Пономаревым уголовного преступления. Напомним, что препятствование законной деятельности журналиста наказывается штрафом или лишением свободы сроком до трех лет.

"Выхватывание инструмента журналистики (мобильного телефона. ― Ред.) и то, что его положили в карман, является законченным составом преступления", ― отметил Луценко.

Как писал OBOZREVATEL, 18 мая Юрий Луценко подписал представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности народного депутата группы "Воля народу" Александра Пономарева.