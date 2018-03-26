Скандально известный Манько может получить пост в одном из министерств Украины

Скандально известный Валентин Манько, которого едва не назначили главой Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО, вскоре якобы может получить должность при недавно созданном Министерстве по делам ветеранов Украины.

Решение об этом должно быть принято уже 28 марта 2018 года, пишет член "Правого сектора" Артем Доротенко на своей странице в Facebook.

"Эту скотину, специалиста по скоростному демонтажу на металлолом государственного имущества, главного коневода Украины, а точнее отжимщика нераспаеванной земли конезаводов, мародера Валика Манька в среду вроде должны утвердить на должность при новосозданном Министерстве по делам ветеранов . Это дно!" — возмутился он.

Доротенко также добавил, что по его информации, когда Манько предлагали пройти полиграф в присутствии журналистов для честного ответа на вопросы о его прошлом, он сначала согласился, а потом под множеством предлогов все же отказался от данной процедуры.

"Просто хочется верить, что это какая-то ошибка", — подытожил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, что за Манько тянется длинный криминальный шлейф.