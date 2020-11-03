Скандальная Штепа прорвалась в горсовет Славянска
Обвиняемая в сепаратизме бывшая глава Славянска Неля Штепа станет депутатом его городского совета от "Партии мира и развития".
Она боролась и за кресло мэра, однако во второй тур не вышла – за нее проголосовали только 4596 жителей города. Об этом сообщает интернет-издание "Карачун" со ссылкой на протоколы ТИК.
Отмечается, что по результатам местных выборов 25 октября кроме Штепы в мэрию Славянска от этой же политсилы попадают еще несколько депутатов.
Также заходят в горсовет представители от "Европейской солидарности", "Нашего края", "Слуги народа", "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Оппозиционного блока".
Подчеркивается, что за пост мэра Славянска во втором туре поборются кандидат от ОПЗЖ Павел Придворов и действующий мэр от "Оппоблока" Вадим Лях.
Как сообщал OBOZREVATEL:
о намерении баллотироваться в мэры Славянска Неля Штепа заявила еще в январе 2020 года.
Она пошла на выборы от "Партии мира и развития".
В августе в Славянске появились агитационные билборды с ней, что вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях.
Два главных конкурента Штепы на выборах мэра Славянска также сотрудничали с российскими наемниками "ДНР" в 2014 году, заявил блогер Денис Казанский.
По данным экзитполов, мэр Славянска Донецкой области Вадим Лях набрал 34,8% голосов на местных выборах-2020. Отмечалось, что во втором туре в борьбе за кресло мэра он столкнется с Нелей Штепой, которая набрала 23,1%, однако результаты оказались другими.
Бывшая глава Славянска Неля Штепа эмоционально отреагировала на результаты местных выборов, заявив, что ее "кинули и продали".