Скандальная Штепа прорвалась в горсовет Славянска

Обвиняемая в сепаратизме бывшая глава Славянска Неля Штепа станет депутатом его городского совета от "Партии мира и развития".

Она боролась и за кресло мэра, однако во второй тур не вышла – за нее проголосовали только 4596 жителей города. Об этом сообщает интернет-издание "Карачун" со ссылкой на протоколы ТИК.

Отмечается, что по результатам местных выборов 25 октября кроме Штепы в мэрию Славянска от этой же политсилы попадают еще несколько депутатов.

Также заходят в горсовет представители от "Европейской солидарности", "Нашего края", "Слуги народа", "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Оппозиционного блока".

Подчеркивается, что за пост мэра Славянска во втором туре поборются кандидат от ОПЗЖ Павел Придворов и действующий мэр от "Оппоблока" Вадим Лях.

Как сообщал OBOZREVATEL: