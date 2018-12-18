Скандальная одесская чиновница поужинала в Киеве на три минимальные зарплаты

Чиновницу из Одесского медицинского университета Владлену Дубинину заметили в элитном ресторане в центре Киева.

Ставленница Минздрава 17 декабря поужинала на три минимальные зарплаты в компании народного депутата в заведении Catch Seafood Restaurant на улице Владимирской, 12, сообщили журналисты программы "Стоп коррупции"

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Владлена Дубинина "Стоп коррупции"

Дубинина заказала салат из морепродуктов (655 грн), осьминога (755 грн), устрицы (минимум 400 грн за шесть штук, дорогие – от 1500 грн), сибаса (295 грн/100 грн) и вино. Согласно меню, вечер обошелся компании примерно в 10 тыс. грн, что в три раза больше минимальной заработной платы в Украине.

Напоминаем, Национальное агентство по противодействию коррупции сообщило, что Дубинина не задекларировала "существенные изменения имущественного положения". Ведомство пригласило чиновницу предоставить объяснения и ознакомиться с протоколом об административном правонарушении. Экс-исполняющая обязанности ректора сразу ушла на больничный, что, впрочем, не помешало ей посетить престижное заведение.

Владлена Дубинина "Стоп коррупции"

Дубинина заявила, что не скрывается от расследования, однако на допрос к следователям идти не собирается. Кроме того, самопровозглашенный ректор фигурирует в расследовании Генеральной прокуратуры о невыполнении судебных решений и нанесении ущерба государству.

Из-за скандальных назначений Минздрава, отмененных в судебном порядке, и отсутствия в заведении руководителя с правом действующей подписи, часть студентов Одесского национального медицинского университета не приехала на учебу, другая же оказалась под угрозой депортации.

Владлена Дубинина "Стоп коррупции"

Дубинина не ответила на вопрос журналиста о проверке НАПК и о том, откуда у чиновницы средства на такой ужин, однако она потребовала увидеть редакционное задание. А потом заявила: "Я кушала. Я имею право покушать? Как вы считаете?".

По словам очевидцев, в ресторане чиновница обсуждала с нардепом варианты своего возвращения в ОНМедУ.

"Я услышал, как вы обсуждали, что планируете вернуться в медицинский университет", – сказал журналист Антон Клитный, но чиновница это не прокомментировала.

Из ресторана Дубинина поехала на синем Volvo XC60 2017. В Украине стоимость такого авто стартует от 1,6 млн гривен.

Владлена Дубинина "Стоп коррупции"

Во времена беглого экс-президента Виктора Януковича чиновница работала заместителем министра здравоохранения. В сентябре 2018 года приказом и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун Дубинину назначили исполняющей обязанности ректора Одесского национального медицинского университета. 27 сентября 2018 года Окружной административный суд города Киева признал этот приказ незаконным. Коллектив ОНМедУ назвал назначение экс-заместителя министра попыткой рейдерского захвата.

Как сообщал OBOZREVATEL, в свою очередь Минздрав Украины заявил о рейдерском захвате Одесского национального медицинского университета в конце ноября 2018 года и 10 декабря. Тогда министерство опровергло назначение и.о. ректора ОНМУ Юрия Сухина.