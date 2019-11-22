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22 ноября • обновлено в 16:57
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Скандальная Клитина заговорила об отставке. Видео

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Заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина заявила, что не уйдет в отставку, несмотря на требование министра Владислава Криклия покинуть должность.

Об этом чиновница заявила на брифинге в Киеве, 22 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я не буду идти в отставку. Я буду и далее продолжать работать и бороться за внедрение европейских принципов в транспортной сфере", – отметила она.

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Она добавила, что разговаривала с министром инфраструктуры Владиславом Криклием, и он якобы ее поддержал.

"Если меня уволят, то я так или иначе буду продвигать реформы внутреннего водного и железнодорожного транспорта", – пояснила она.

Однако министр Криклий в Facebook написал, что предлагал Клитиной самой уйти в отставку, но она отказалась. Чиновник подчеркнул, что на следующей неделе внесет в Кабинет министров представление о ее отставке от своего имени.

"Также я крайне недоволен отсутствием понимания между Александрой и командой министерства инфраструктуры, и, к сожалению это были не единичные случаи. Изначально я каждому из заместителей озвучивал свою решительную позицию, что они должны заслужить доверие и поддержку в коллективе демонстрируя лидерские качества. Александре лидерства не хватило, а доверие с последним поступком потеряно", – заявил Криклий.

Александра Клитина

Александра Клитина

Министр добавил, что Клитина должна была обратиться к правоохранительным органам в случае подозрений в коррупции.

"Напоминаю, если есть замечания к главе Министерства инфраструктуры, то есть ко мне, то необходимо было сделать соответствующие обращение в правоохранительные органы. Собственно я не совсем понимаю, как возможно работать в команде с таким министром, к которому есть замечания. Поэтому заместитель, логично было бы предположить, увольняется по собственному желанию, а не пробует через чатики с господином "Джокером" стать министром", – сообщил Криклий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Секс-скандалы в Верховной Раде Украины
Персоны
Александра Клитина Владислав Криклий
Место
Украина
Тег
секс скандал
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
"...Я буду и далее....бороться. ...Буду продвигать ...". Будет "бороться" и "продвигать" - короче будет заниматься тем, чем и раньше занималась.
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Dell Alex
Dell Alex
Опять через кровать? )))
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