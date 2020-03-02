Если бы Российская Федерация не оккупировала Крым, то это бы сделали вооруженные силы США.

Об этом в эфире телеканала "НАШ" рассказала скандальная экс-регионалка Елена Бондаренко.

По ее словам, в 2013 году посольство США в Украине объявило тендер на реконструкцию школы №5 в Севастополе.

Оккупация Крыма

"Что там собирались делать, никто не знает, потому что именно с аннексией Крыма это объявление с сайта исчезает за ненадобностью. Тут я могу сказать одно, если бы не произошла аннексия русскими, то аннексия состоялась бы в пользу военно-морского флота США. И я скажу, что до сих пор Госдеп США свои мечты о том, чтобы у них была база на Черном море в пределах Украины, не бросил", – высказала свое мнение скандальная экс-нардепка.

Также она привела слова, которые якобы сказал нардеп 5-го созыва Владимир Яворивский: "Мы побывали подстилкой 300 лет у России, теперь попробуем 300 лет у США".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Бондаренко устроила истерику в прямом эфире украинского ТВ, рассказывая о секретных военных базах США в Очакове.

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