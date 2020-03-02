Главная Новости
2 марта • обновлено в 12:54
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Скандальная Бондаренко оправдала оккупацию Крыма Россией

6.9т
Читать материал на украинском

Если бы Российская Федерация не оккупировала Крым, то это бы сделали вооруженные силы США.

Об этом в эфире телеканала "НАШ" рассказала скандальная экс-регионалка Елена Бондаренко.

По ее словам, в 2013 году посольство США в Украине объявило тендер на реконструкцию школы №5 в Севастополе.

Оккупация Крыма

Оккупация Крыма

"Что там собирались делать, никто не знает, потому что именно с аннексией Крыма это объявление с сайта исчезает за ненадобностью. Тут я могу сказать одно, если бы не произошла аннексия русскими, то аннексия состоялась бы в пользу военно-морского флота США. И я скажу, что до сих пор Госдеп США свои мечты о том, чтобы у них была база на Черном море в пределах Украины, не бросил", – высказала свое мнение скандальная экс-нардепка.

Также она привела слова, которые якобы сказал нардеп 5-го созыва Владимир Яворивский: "Мы побывали подстилкой 300 лет у России, теперь попробуем 300 лет у США".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Бондаренко устроила истерику в прямом эфире украинского ТВ, рассказывая о секретных военных базах США в Очакове.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Елена Бондаренко
Место
Украина
Тег
Крым
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
67
40
Смешно
6
Интересно
2
Печально
18
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
kiy Valeriy
kiy Valeriy
да кремлівський кокс гарно вштирив бабу
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Тимур Григоренко а ты что не смог возразить Бондаренко и решил таким паскудным образом уязвить Ты же по сравнению с Бондаренко просто перхоть
Показать комментарий полностью
Ответить
5
2
фил филька
фил филька
а еще она напомнила что министр обороны Украины Игорь Тенюх сообщил что приказа отвоевывать Крым не получал.
Показать комментарий полностью
Ответить
7
2
2 из 3 ответов | показать все
фил филька
фил филька
но обос почему то делает виноватой в этом бондаренко))) бро ц кий ты рехнулся из за повестки в суд от шария штоле?))
Показать комментарий полностью
Ответить
8
1
фил филька
фил филька
и в итоге упорыши решили сдать крым добровольно.
Показать комментарий полностью
Ответить
8
1

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги