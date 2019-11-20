Педофильский скандал в ''Слуге народа'' подтвердился: что известно о нардепе Иванисове

Во фракции “Слуга народа” еще один скандал. На этот раз СМИ опубликовали материалы уголовного дела где указано, что народный депутат Роман Иванисов в середине 90-х отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней. Эту информацию подтвердил и Генпрокурор Руслан Рябошапка.

Он сидел в одной из донецкий тюрем 2,5 года, а затем резко начал заниматься бизнесом. Это уже третий скандал за прошедшую неделю в монобольшинстве, но реакции ни президента Владимира Зеленского, ни руководства "СН" так и не появилось. Детали — в материале OBOZREVATEL.

Главное:

СМИ обнародовали информацию — нардеп от фракции СН в середине 90-х годов отбыл наказание за изнасилование. Об этом заявил и Генеральный прокурор;

Также известно, что Иванисов отнюдь не "новое лицо" в украинской политики. Ранее он уже баллотировался в местные советы от партий "Батьківщина" и "Блок Петра Порошенко "Солидарность";

Партия "Слуга народа", Офис президента и сам Владимир Зеленский, как и в ситуации с резонансными прослушками "Юзика", никак не реагируют.

Насильник в Раде?

Экс-народный депутат Игорь Мосийчук опубликовал информацию о скандальном прошлом нардепа от “Слуги народа” Романа Иванисова. Его задержали 14 сентября 1995 года Куйбышевским райотделом милиции Запорожской области по ст. 117 ч. 3 (изнасилование несовершеннолетней), и ст. 118 ч. 2 (изнасилование несовершеннолетней неестественным образом) Уголовного кодекса Украины, который действовал в то время.

Роман Иванисов

Информация о судимости Telegram-канал Игоря Мосийчука

Информация о судимости Telegram-канал Игоря Мосийчука

Информация о судимости Telegram-канал Игоря Мосийчука

Информация о судимости Telegram-канал Игоря Мосийчука

22 сентября его отправили в СИЗО, из которого по решению суда отпустили спустя три дня. 25 октября того же года Иванисова задержали повторно, а 21 марта 1996 года его приговорили к 3,5 годам лишения свободы, из которых 2,5 он отбыл в исправительной колонии общего режима.

Журналист Юрий Бутусов в своем Facebook дополняет — сидел нынешний "слуга народа" в Мариупольской исправительно-трудовой колонии, и это "одна из самых жестких донецких зон".

Сам народный депутат эти факты опроверг, назвав их "чернухой", на которую были потрачены большие деньги. Также он опубликовал в Facebook фотокопию справки об отсутствии судимости.

Справка

Юрист-криминолог Анна Маляр утверждает — справка, опубликованная Иванисовым может быть вполне реальной. Дело в том, что судимость по закону может сниматься судом или тушиться через некоторое время после отбытия наказания.

"И после этого человек считается не судимым, то есть имеет право, например, баллотироваться в депутаты и писать в анкете "не судимый". Но человек на всю жизнь остается таким, который ранее привлекался к уголовной ответственности", — подчеркнула Маляр.

Но и это еще не все. Один из источников OBOZREVATEL сообщил, что нардеп может быть замешан еще в двух уголовных делах, датированных 2005 и 2008 годами. Но окончательного подтверждения данным фактам редакция еще не получила, поэтому утверждать об этой информации на 100% не может.

“Новое лицо” в партии Зе?

Короткая справка: Роман Иванисов, 1978 год рождения, выходец из Бердянска (Запорожская область). В его официальной биографии указано, что с конца 90-х занимался бизнесом, с 2003 года живет в Киеве. З 2005 года работал генеральным директором ООО “Укр Нафта Пром — Альянс”.

С 2016 года — соучредитель и главный юрист в ООО "ПРОФ ДЕЗ КОНТРОЛЬ ПЛЮС", с того же года — соучредитель ООО "Санрайз медикал". В 2016-2017 годах был руководителем ООО "Костопильагроинвест". С 2006 года — соучредитель дочернего предприятия "Аква Волынь". Избран в Верховную Раду от 153 одномандатного округа в Ривненской области.

Малоизвестный широкой публике нардеп имеет довольно объемный список различных политических должностей. За последние 10 лет он неоднократно менял политические проекты, переходил из одной партии в другую.

Успел нардеп побывать и на официальных приемах в США

Так, в открытом доступе на сайте Ривненского областного совета сказано, что Иванисов является еще и депутатом VI созыва по спискам партии “Батьківщина”. На сайте открытой базы помощников народных депутатов "Посіпаки" указано, что в 2012 году нынешний "слуга" был помощником нардепа от партии "УДАР" Виталия Чугунникова.

А в 2015 году баллотировался в Ривненский областной совет как член партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Что ждет Иванисова?

В партии “Слуга народа” на момент выхода публикации внятного комментария по вопросу судимости Иванисова нет. Как и в ситуации со скандальными разговорами бывшего “кварталовца” Юрия Корявченкова (“Юзика”).

Короткий комментарий касательно ситуации дал лишь глава фракции "СН" Давид Арахамия. Он заявил, что если судимость Иванисова официально подтвердится, то этот вопрос вынесут на обсуждение фракции.

"Будем изучать, чтобы различать фейки от фактов... Если выяснится, будем выносить на фракцию", — ответил Арахамия.

Правда, какое именно решение гипотетически могут принять “слуги” так и неизвестно. Судя по всему партия в очередной раз просто упустит из вида скандал, который существенно "ударит" по рейтингу политсилы.

OBOZREVATEL также попытался связаться с самим нардепом Иванисовым, но пока безуспешно. На сообщения в Facebook и Whatsapp нардеп не отвечает с вечера вторника, 19 ноября.

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