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3 декабря • обновлено в 15:35
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"Слуга народа" влипла в скандал: нардеп зарабатывала в Крыму и получила квартиру за 10 млн

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Скандалы в команде “Слуги народа” и президента Владимира Зеленского не утихают. На этот раз речь пойдет о незаконном крымском бизнесе нардепа Ирины Борзовой, которая вплоть до августа 2019 года зарабатывала на оккупированных территориях.

При этом попадание Борзовой в команду Зе отнюдь не случайно. Ее супруг Сергей Борзов всего за месяц до ее победы на выборах стал главой Управления делами президента Зеленского, а отец годами продюсировал КВН-команды.

Что известно о кумовстве внутри “Слуги” и как там зарабатывают в оккупированном Крыму в материале OBOZREVATEL.

Бизнес в Крыму и налоги для России

Ирина Борзова — миллионер. Только официально за 2018-й она задекларировала более 2 млн грн дохода от “предпринимательской деятельности”. Но это всего лишь малая часть реального заработка. Настоящий бизнес записан на ее отца — Наума Барулю. Он известный КВН-щик, один из продюсеров юмористического шоу “Лига Смеха”.

Ирина с отцом на инаугурации Владимира Зеленского

Ирина с отцом на инаугурации Владимира Зеленского

Вместе со своей дочкой он владеет компанией “Профиль-Н”, которая зарегистрирована в крымском Судаке. Эта информация прямо указана в реестрах. При этом сама народный депутат лишилась права собственности предприятия лишь в августе 2019 года, в аккурат после победы на внеочередных парламентских выборах от “Слуги народа”. Она победила на мажоритарном округе №14 в Виннице.

Ирина Борзова – один из учредителей компании

Ирина Борзова – один из учредителей компании

Скриншот

Ирина Борзова – один из учредителей компании

Ирина Борзова – один из учредителей компании

Скриншот

Получается, что семейство Борзовых до сих пор легально ведет бизнес на территории оккупированного Крыма и получает с этого прибыль. А сама народный депутат от партии власти завершила предпринимательскую деятельность лишь перед сложением официальной присяги перед украинским народом.

К слову, в реестрах указано, что отец народного депутата ведет бизнес и по сей день. Так, на него зарегистрирована компания "Амик Украина" в оккупированном Судаке. Фирма занимается "деятельностью концертных и театральных залов". Еще две фирмы "Элита" и "Профи" специализируются на ресторанном бизнесе и доставке еды (они также работают в Судаке).

Ее отец Наум Баруля до сих пор владеет фирмой

Ее отец Наум Баруля до сих пор владеет фирмой

Скриншот

Ее отец Наум Баруля до сих пор владеет фирмой

Ее отец Наум Баруля до сих пор владеет фирмой

Скриншот

Правда, двойные стандарты в команде Зеленского заметны и не только здесь. С одной стороны президент публично признает Россию страной-агрессором, с другой — члены его команды годами ведут там незаконный бизнес и платят налоги оккупационной власти.

Квартира за 10 миллионов

Еще одно темное пятно на биографии семьи Борзовых — квартира супруга Ирины, Сергея. Бывший КВНщик (возглавлял команду “Винницкие перцы”) довольно неожиданно получил большую должность в Государственном управлении делами президента.

В июне 2014 года Сергей Борзов указом президента Петра Порошенко стал заместителем ГУД. Это орган, который обеспечивает материально-техническую работу Администрации президента, Верховной Рады и органов власти. Колоссальная машина с десятком резиденций, ведомственных объектов и так далее.

Сергей и Ирина Борзовы

Сергей и Ирина Борзовы

В июле 2015 года на тот момент глава ГУД Сергей Березенко стал народным депутатом, поэтому Борзов около года работал де-факто и.о главы Управления. После победы на выборах Владимира Зеленского в 2019 году, это не помешало Борзову переизбраться на должность руководителя ведомства.

Настоящим же скандалом в работе Борзова стала приватизация элитного жилья на Печерске. Фактически через год работы Сергей Борзов бесплатно получил государственную 187-метровую квартиру на бульваре Леси Украинки. Квартиру перед этим забрали у Генеральной дирекции по обслуживанию иностранных представительств.

Информация о деле

Информация о деле

ukr.aw

Затем Борзов прописал туда жену, детей и своих родителей, оформил жилье как служебное. Далее попросту вывел его из реестра и приватизировал. Примечательно, что квадратный метр квартиры стоит 2-2,5 тысячи долларов. Общая стоимость такого жилья может достигать 10 млн гривен. Вся информация об этом есть в его декларации.

Информация о квартире в декларации

Информация о квартире в декларации

По данному факту в 2016 году было возбуждено уголовное дело. Его расследовало Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). В материалах делах прописана и вся возможная схема, жилье выводят из числа служебных, получают ордер, бесплатно приватизируют с символической доплатой.

И это при том, что официально семья Борзовых достаточно обеспеченная. Супруги владеют жилым домом в Винницкой области, 3 квартирами в самом городе, дачей, торговыми контейнерами, земельным участком и помещениями. Ездит Сергей Борзов на Toyota Rav 4 2014 года, а Ирина на BMW 520 2016 года.

Данная афера в семье Борзовых еще один пример двойных стандартов в команде “Слуги народа” и Офиса президента Зеленского. С одной стороны “новые” лица декларируют правильные подходы, с другой — вводят в партию и на места топ-чиновников лиц с запятнанной репутацией.

Ведь по сути семья народного депутата и главы ГУД заработала деньги как на стране-агрессоре, так и на собственном государстве. Причем оба раза незаконно. Долго ли будет продолжаться произвол — еще один вопрос в копилку претензий к Владимиру Зеленскому.

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Читайте все новости по теме "Скандалы вокруг "Слуги народа"" на OBOZREVATEL.

Автор
Владимир Иванов Владимир Иванов
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персоны
Сергей Борзов Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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фил филька
фил филька
лошопеды кружевные. ниа пали вас все кому не лень. а вы скачите дальше со своими лозунгами))
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Mega Death
Mega Death
Пусть дураки воюют. А нормальные люди торгуют. Не зря товарооборот между Россией и Украиной растет ))
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Petrov Valery
Petrov Valery
До украинцев постепенно доходит, что ничего у них в Крыму русские не забирали?
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