"Слуга народа" влипла в скандал: нардеп зарабатывала в Крыму и получила квартиру за 10 млн

Скандалы в команде “Слуги народа” и президента Владимира Зеленского не утихают. На этот раз речь пойдет о незаконном крымском бизнесе нардепа Ирины Борзовой, которая вплоть до августа 2019 года зарабатывала на оккупированных территориях.

При этом попадание Борзовой в команду Зе отнюдь не случайно. Ее супруг Сергей Борзов всего за месяц до ее победы на выборах стал главой Управления делами президента Зеленского, а отец годами продюсировал КВН-команды.

Что известно о кумовстве внутри “Слуги” и как там зарабатывают в оккупированном Крыму — в материале OBOZREVATEL.

Бизнес в Крыму и налоги для России

Ирина Борзова — миллионер. Только официально за 2018-й она задекларировала более 2 млн грн дохода от “предпринимательской деятельности”. Но это всего лишь малая часть реального заработка. Настоящий бизнес записан на ее отца — Наума Барулю. Он известный КВН-щик, один из продюсеров юмористического шоу “Лига Смеха”.

Ирина с отцом на инаугурации Владимира Зеленского

Вместе со своей дочкой он владеет компанией “Профиль-Н”, которая зарегистрирована в крымском Судаке. Эта информация прямо указана в реестрах. При этом сама народный депутат лишилась права собственности предприятия лишь в августе 2019 года, в аккурат после победы на внеочередных парламентских выборах от “Слуги народа”. Она победила на мажоритарном округе №14 в Виннице.

Ирина Борзова – один из учредителей компании Скриншот

Ирина Борзова – один из учредителей компании Скриншот

Получается, что семейство Борзовых до сих пор легально ведет бизнес на территории оккупированного Крыма и получает с этого прибыль. А сама народный депутат от партии власти завершила предпринимательскую деятельность лишь перед сложением официальной присяги перед украинским народом.

К слову, в реестрах указано, что отец народного депутата ведет бизнес и по сей день. Так, на него зарегистрирована компания "Амик Украина" в оккупированном Судаке. Фирма занимается "деятельностью концертных и театральных залов". Еще две фирмы "Элита" и "Профи" специализируются на ресторанном бизнесе и доставке еды (они также работают в Судаке).

Ее отец Наум Баруля до сих пор владеет фирмой Скриншот

Ее отец Наум Баруля до сих пор владеет фирмой Скриншот

Правда, двойные стандарты в команде Зеленского заметны и не только здесь. С одной стороны президент публично признает Россию страной-агрессором, с другой — члены его команды годами ведут там незаконный бизнес и платят налоги оккупационной власти.

Квартира за 10 миллионов

Еще одно темное пятно на биографии семьи Борзовых — квартира супруга Ирины, Сергея. Бывший КВНщик (возглавлял команду “Винницкие перцы”) довольно неожиданно получил большую должность в Государственном управлении делами президента.

В июне 2014 года Сергей Борзов указом президента Петра Порошенко стал заместителем ГУД. Это орган, который обеспечивает материально-техническую работу Администрации президента, Верховной Рады и органов власти. Колоссальная машина с десятком резиденций, ведомственных объектов и так далее.

Сергей и Ирина Борзовы

В июле 2015 года на тот момент глава ГУД Сергей Березенко стал народным депутатом, поэтому Борзов около года работал де-факто и.о главы Управления. После победы на выборах Владимира Зеленского в 2019 году, это не помешало Борзову переизбраться на должность руководителя ведомства.

Настоящим же скандалом в работе Борзова стала приватизация элитного жилья на Печерске. Фактически через год работы Сергей Борзов бесплатно получил государственную 187-метровую квартиру на бульваре Леси Украинки. Квартиру перед этим забрали у Генеральной дирекции по обслуживанию иностранных представительств.

Информация о деле ukr.aw

Затем Борзов прописал туда жену, детей и своих родителей, оформил жилье как служебное. Далее попросту вывел его из реестра и приватизировал. Примечательно, что квадратный метр квартиры стоит 2-2,5 тысячи долларов. Общая стоимость такого жилья может достигать 10 млн гривен. Вся информация об этом есть в его декларации.

Информация о квартире в декларации

По данному факту в 2016 году было возбуждено уголовное дело. Его расследовало Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). В материалах делах прописана и вся возможная схема, жилье выводят из числа служебных, получают ордер, бесплатно приватизируют с символической доплатой.

И это при том, что официально семья Борзовых достаточно обеспеченная. Супруги владеют жилым домом в Винницкой области, 3 квартирами в самом городе, дачей, торговыми контейнерами, земельным участком и помещениями. Ездит Сергей Борзов на Toyota Rav 4 2014 года, а Ирина на BMW 520 2016 года.

Данная афера в семье Борзовых – еще один пример двойных стандартов в команде “Слуги народа” и Офиса президента Зеленского. С одной стороны “новые” лица декларируют правильные подходы, с другой — вводят в партию и на места топ-чиновников лиц с запятнанной репутацией.

Ведь по сути семья народного депутата и главы ГУД заработала деньги как на стране-агрессоре, так и на собственном государстве. Причем оба раза незаконно. Долго ли будет продолжаться произвол — еще один вопрос в копилку претензий к Владимиру Зеленскому.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!