Скандал вокруг мэра в Киеве: заместитель Кличко отказался увольняться

Заместитель мэра столицы Виталия Кличко Дмитрий Давтян заявил, что не планирует писать заявление об увольнении, несмотря на слова главы КГГА.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Давтян отметил, что якобы о своем увольнении узнал из новостей.

"Господин Кличко на пресс-конференции заявил, что я написал заявление об увольнении с должности заместителя председателя КГГА. По этическим соображениям критиковать не буду. Скажу лишь, что заявление не писал, писать не собираюсь, а об этом узнал из новостей", - написал он.

Дмитрий Давтян Facebook Дмитрий Давтян

По мнению Давтяна, Кличко борется за свое политическое будущее. Он считает, что мэр "не смог противостоять внешним силам и поставил их интересы выше самих киевлян". Давтян заверил, что продолжит "работать на благо киевлян".

Напомним, что 23 сентября Кличко заявил, что планирует уволить с должностей двух своих заместителей Александра Спасибка и Дмитрия Давтяна. По словам Кличко, он попросил их написать заявления об увольнении.

Как писал OBOZREVATEL, киевский городской голова Виталий Кличко назначил нового советника. Им стал Максим Бахматов – бывший КВНщик, основатель, продюсер и резидент Comedy Club UA, автор и продюсер проектов "Украинцы Афигенные", "Шоу без названия", "Пятница. Вечер". Руководил ВДНХ, занимался запуском центра UNIT.City, проектами муниципального консалтинга "Супермер" и по контролю за деятельностью чиновников.

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