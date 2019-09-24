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24 сентября • обновлено в 14:14
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Скандал вокруг мэра в Киеве: заместитель Кличко отказался увольняться

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Заместитель мэра столицы Виталия Кличко Дмитрий Давтян заявил, что не планирует писать заявление об увольнении, несмотря на слова главы КГГА.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Давтян отметил, что якобы о своем увольнении узнал из новостей.

"Господин Кличко на пресс-конференции заявил, что я написал заявление об увольнении с должности заместителя председателя КГГА. По этическим соображениям критиковать не буду. Скажу лишь, что заявление не писал, писать не собираюсь, а об этом узнал из новостей", - написал он.

Дмитрий Давтян

Дмитрий Давтян

Facebook Дмитрий Давтян

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По мнению Давтяна, Кличко борется за свое политическое будущее. Он считает, что мэр "не смог противостоять внешним силам и поставил их интересы выше самих киевлян". Давтян заверил, что продолжит "работать на благо киевлян".

Напомним, что 23 сентября Кличко заявил, что планирует уволить с должностей двух своих заместителей Александра Спасибка и Дмитрия Давтяна. По словам Кличко, он попросил их написать заявления об увольнении.

Как писал OBOZREVATEL, киевский городской голова Виталий Кличко назначил нового советника. Им стал Максим Бахматов – бывший КВНщик, основатель, продюсер и резидент Comedy Club UA, автор и продюсер проектов "Украинцы Афигенные", "Шоу без названия", "Пятница. Вечер". Руководил ВДНХ, занимался запуском центра UNIT.City, проектами муниципального консалтинга "Супермер" и по контролю за деятельностью чиновников.

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Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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