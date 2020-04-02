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2 апреля • обновлено в 23:38
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Скандал вокруг брата Ермака: "слуги народа" сделали заявление

4.1т
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Фракция политической партии "Слуга народа" выступила с официальным заявлением относительно скандала вокруг "пленок Ермака", обнародованных нардепом Гео Леросом, и связанного с этим расследования.

Соответствующее обращение опубликовано на странице партии в Facebook. В частности, депутаты заявили, мол, как никто другой они заинтересованы в объективном раскрытии всех обстоятельств ситуации вокруг упомянутых записей.

"Наша политическая сила шла на досрочные парламентские выборы с теми же намерениями, что и президент Владимир Зеленский, – побороть коррупцию и ложь чиновников. Путь к этому – нулевая толерантность к любым коррупционным действиям и лжи, из которых бы кабинетов она не выходила", – говорится в заявлении.

Скандал вокруг брата Ермака: "слуги народа" сделали заявление

"Слуги" призвали правоохранительные и антикоррупционные органы Украины провести тщательное расследование и установить, были ли в этой ситуации факты коррупции. А если это действительно так, то выяснить – какой вред и какие именно лица нанесли государству. Кроме этого, следствие также должно установить, кто осуществлял записи и какие мотивы этим преследовал.

"Мы заявляем о недопустимости любого давления во время следствия на участников этой ситуации со стороны правоохранительных и антикоррупционных органов, должностных лиц органов государственной власти. Следствие должно быть объективным, беспристрастным и предоставить окончательные ответы на вопросы, которые сегодня есть у народных депутатов, общественности и всего украинского народа", – добавили в заявлении "СН".

Там подчеркнули, что в случае установления факта коррупционных деяний или других преступлений все виновные должны быть наказаны в соответствии с законом, независимо от званий, должностей, родственных связей и близости к власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководством фракции "Слуга народа", чтобы обсудить ситуацию вокруг обнародования видеозаписей брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Скандалы вокруг "Слуги народа" Пленки Ермака
Персоны
Гео Лерос Андрей Ермак
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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