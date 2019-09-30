Главная Новости
30 сентября • обновлено в 14:26
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Скандал в ПАСЕ: Украина устроила демарш из-за России

25.6т Читать материал на украинском

Украина совместно с несколькими странами группы Балтик+ приняла решение не участвовать в открытии сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 30 сентября.

Также государства решили игнорировать мероприятия, посвященные 70-летию Совета Европы, сообщил народный депутат Украины от "ЕС" и член ПАСЕ Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

"Консультации в Страсбурге с коллегами из группы Балтик+ (Литва, Латвия, Эстония и Грузия). Приняли следующие совместные решения: не участвовать в мероприятиях по празднованию 70-летия Совета Европы, не принимать участие в открытии сегодняшней сессии, в 12:00 провести встречу с французским госсекретарём мадам Моншален, после этой встречи снова провести консультации о дальнейших совместных действиях", – уточнил политик и дипломат.

Переговоры украинских дипломатов с коллегами из разных стран

Переговоры украинских дипломатов с коллегами из разных стран

Facebook Алексей Гончаренко

Кроме этого, он выразил отдельную благодарность Грузии, делегация которой поддержала решение Украины не принимать участие в мероприятиях этой сессии ПАСЕ.

Новости
Генсек Совета Европы приедет в Украину: появились первые новости из ПАСЕ

Также делегация из Грузии во главе с Тамарой Чугашвили выступила против возобновления права голоса представителей России в ПАСЕ, пишет Imedinews.

"Мы не собираемся принимать участие в каких либо мероприятиях, мы будем лишь обсуждать проблемы, которые приходят из России в нашу страну и Украину", – отметила она.

В свою очередь, народный депутат Украины Евгения Кравчук ("Слуга народа") рассказала в эфире ObozTV, что Украина в ПАСЕ выбрала один из трех возможных вариантов ответа на возвращение России.

Как писал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
Украина
Тег
ПАСЕ
Поделиться в Facebook
24
Комментарии
39
87
Смешно
70
Интересно
27
Печально
14
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
правило майдана: чем больше упоротые наводят кипишь тем больше будем с них угорать в последствии))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
филипп филипыч
филипп филипыч
Lisenko Andrey, не злись, факты упрямая вещь)) и еще: никогда не говори никогда (чарльз диккенс)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
филипп филипыч, а ты и рад чмо имперские, запомни не будет больше никогда Украины в составе вашей проклятой империи
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
красава,молодцы пускай гейевропа вылизывает зад вонючей педерации и далее
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Трепещи Европа! А если перестанут в долг брать, то хана ЕС.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel