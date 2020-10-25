Скандал в Одессе: в сеть попала аудиозапись разговора кандидата в депутаты от партии "За майбутнє"

В сеть попала будто бы аудиозапись разговора кандидата в депутаты от партии "За майбутнє" Александры Бирзул-Лукашевой с председателем одного из избирательных участков в Одессе.

Об этом сообщает znaj.ua со ссылкой на "Таймер-одесса".

Там же размещена и запись разговора.

Исходя из записи, она будто бы выдаёт председателю чёткие инструкции по "фальсификации протоколов" – в частности, ставит задачу обеспечить 600 голосов с участка за Сергея Калинчука.

Во время разговора председатель неоднократно говорит Бирзул-Лукашевой о потенциальных трудностях, но она просит его надавить на членов комиссии, используя свой авторитет.

Также кандидат заверяет главу комиссии в том, что с ними рассчитаются.

Такие действия тянут на статью с лишением свободы сроком до 7 лет.