Скандал в Одессе: в сеть попала аудиозапись разговора кандидата в депутаты от партии "За майбутнє"
В сеть попала будто бы аудиозапись разговора кандидата в депутаты от партии "За майбутнє" Александры Бирзул-Лукашевой с председателем одного из избирательных участков в Одессе.
Об этом сообщает znaj.ua со ссылкой на "Таймер-одесса".
Там же размещена и запись разговора.
Исходя из записи, она будто бы выдаёт председателю чёткие инструкции по "фальсификации протоколов" – в частности, ставит задачу обеспечить 600 голосов с участка за Сергея Калинчука.
Во время разговора председатель неоднократно говорит Бирзул-Лукашевой о потенциальных трудностях, но она просит его надавить на членов комиссии, используя свой авторитет.
Также кандидат заверяет главу комиссии в том, что с ними рассчитаются.
Такие действия тянут на статью с лишением свободы сроком до 7 лет.