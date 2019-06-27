Скандал в оборонке: в ГПУ прилюдно отчитали "правую руку" Зеленского

Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган обвинила свою коллегу из Офиса президента Юлию Мендель в том, что она не освещает должным образом важнейшие события.

Так, недопонимание возникло из-за совещания СНБО, на котором в четверг, 27 июня, обсуждался коррупционный скандал в "оборонке". Сарган решила рассказать в Facebook подробности с пометкой "информация для Мендель".

"На сегодняшнем совещании СНБО Президент Украины заслушал представителя НАБУ Андрея Калужинского и поручил передать директору Артему Сытнику, который находится в отпуске, о необходимости активизации дела хищений в ГК "Укроборонпром", – поделилась Сарган.

ГПУ antikor.com.ua

По ее словам, Луценко и директор ГБР Роман Труба рассказали главе государства о том, что НАБУ еще с 2016 года расследовала факты, обнародованные в марте 2019 году журналистами программы "Bihus-info".

Уже тогда, заверила Сарган, в 2016 году детективы НАБУ получили доказательства, направили материалы на экспертизу. Однако позже детектив НАБУ отозвал экспертизу и фактически отсрочил дело.

"ГБР в связи с этим объявило детективу подозрение, а САП на основе полученных ГПУ и ГБР доказательств, объявило подозрение директору одного из предприятий "Укроборонпрома". К сожалению, желание отдохнуть у господина Сытника победило необходимость активно расследовать связи коррупционера. Разочарование чем и высказал на СНБО Зеленский", – написала Сарган.

Сарган и Мендель

"В дальнейшем просим пресс-секретаря главы государства давать полную информацию о таких важных совещаниях СНБО", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сарган и Мендель обменялись коммантариями из-за поездок основателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко и председателя политсовета партии Виктора Медведчука в Москву.

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