Скандал в оборонке: в ГБР сделали заявление о растрате на 9 млн грн

Управление по расследованию военных преступлений ГБР предупредило растрату 9 млн грн служебными лицами ГП "Киевский бронетанковый завод".

Они купили под видом новых бывшие в употреблении комплектующие и запчасти к бронетехнике, которые не соответствуют техническим требованиям. Открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 УК Украины, сообщила заместитель директора Государственного бюро расследования Ольга Варченко в Facebook.

Ольга Варченко Цензор.НЕТ

Договор поставки должностные лица заключили 30.07.2018 года с ООО "Торговый дом" Партсет". "Указанный договор заключен на сумму 3,8 млн грн, при этом тендер на поставку проведен только 10.08.2018, то есть через 11 дней, во время которого среди четырех участников установлен победитель именно ООО "Торговый дом "Парсет", который предложил аналогичную сумму", – пишет Варченко.

То есть, отметила заместитель директора ГБР, договор поставки на соответствующую сумму был заключен ранее проведенного тендера. Это указывает на фиктивность проведения процедуры закупки.

Новости На Киевском бронетанковом заводе нашли нарушений на десятки миллионов

"В дальнейшем в рамках указанного договора подписаны дополнительные спецификации, в результате чего сумма договора увеличилась до 9,14 млн грн. ГП "Киевский бронетанковый завод" оплату за указанные запчасти в сумме 9,14 млн грн не осуществил, при этом согласно информации ГФС была предоставлена отчетность о поставке товаров на указанную сумму", – подытожила она.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, Варченко сообщила, что Государственное бюро расследований устанавливает подробности распродаж военного имущества Украины, начиная с 1991 года.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал