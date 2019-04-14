Скандал в оборонке: Порошенко уволил топ-чиновника

Генерал-майор Сергей Семочко, первый замглавы Службы внешней разведки Украины был уволен в пятницу, 12 апреля.

Об этом на НСК "Олимпийский" заявил президент Украины Петр Порошенко. "Руководителя Службы внешней разведки Семочко уволено", – сказал глава государства, отвечая на вопрос о его кадровой политике.

Как известно, Сергей Семочко фигурирует в расследовании "Бігус.інфо" о коррупции.

Сергей Семочко

Напомним, журналисты программы "Наші гроші" провели расследование и выяснили, что во время работы Семочко в контрразведке, СБУ требовала у фармакологического бизнеса "откаты". Его самого заподозрили в причастности к приостановке закупки лекарств.

Позже СМИ распространили информацию, что Служба безопасности под руководством Семочко вымогала оригинал аудита ПриватБанка. Кроме того, его уличили в дружественных связях с одним из бывших владельцев банка Геннадием Боголюбовым.

По данным расследования, семья экс-чиновника СБУ владеет также домами под Киевом стоимостью в миллионы долларов, хотя сам он опровергал эту информацию. Более того, стало известно, что члены его семьи владеют российским гражданством.

Вскоре после этого Семочко в эфире телеканала ZIK попытался оправдаться за огромное состояние, заявив, что особняк в Козине приобрела его жена Татьяна Лысенко после продажи собственного бизнеса в Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре директор департамента "диализная терапия" компании "DIAVITA" Сергей Христинченко рассказал, что Семочко требовал от предприятия взятку в размере 250 тысяч долларов за право участвовать в тендере.

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