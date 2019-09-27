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27 сентября • обновлено в 18:57
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Скандал со стенограммой: рассекречена процедура записи разговора Трампа и Зеленского

3.1т Читать материал на украинском

Телефонные записи лидером стран шифруют особым способом, причем кодировка идет с двух сторон.

Об этом в сюжете ТСН рассказал глава службы внешней разведки в 2005-2010 годах Николай Маломуж. Он отметил, что все президенты Украины общаются со стационарного телефона, ведь он надежнее сотовой связи.

"Существуют закрытые средства связи. Они кодируются, как с одной, так и с другой стороны. И в данной ситуации снять информацию каким-то средством, типа радиоперехвата, практически невозможно. Это особая система зашифровки", – сообщил Маломуж.

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В Украине перед тем, как начать связь идет небольшая подготовка. При этом слышать разговор могут, как могут переводчики, так и сотрудник администрации. В США порой привлекают и других лиц.

"Помощники, руководители государственного аппарата, другие уполномоченные лица", – пояснил протоколист Юрий Ладный. При этом часть из них может находиться за пределами президентского кабинета, тогда как в Украине всех собирают вместе – и на то есть причина.

"Он выступает и как фактор контроля. Он слышит, что переводчик другой стороны переводит второму президенту. Контролируют содержание", – добавил он.

Стенограмму разговора в Украине пишут по желанию президента – и в основном это переводчики. Так было при бывших президентах – Леониде Кравчуке, Леониде Кучме и Викторе Ющенко.

"Когда я работал, я делал стенограмму, или присутствовал кто-то из главного управления внешней политики", – вспоминал дипломат Михаил Скуратовский.

Трам и Зеленский

Трам и Зеленский

Отмечается, что запись разговора делается не дословно . Порой фиксируют лишь главные тезисы, поэтому стенограмма с одной стороны может отличаться от той, которую составит собеседник. При этом в Белом доме всегда делается аудиозапись разговора.

"Они имеют и доступ к конкретным переговорам. Не просто к протоколу, как правило, для облегчения ситуации, идет еще дополнительно запись ведется офисом президента, не спецслужбами. И используется в рабочем режиме", – акцентировал Маломуж.

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Тема
Встреча Трампа и Зеленского
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский Николай Маломуж
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
После скандала вокруг телефонного разговора Трампа и Зеленского экс-генпрокурор Луценко заявил, что сын Байдена не нарушал украинские понятия.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
"Телефонные записи лидером стран шифруют особым способом, причем кодировка идет с двух сторон" Маломуж, не смеши. С вашей стороны их тоже шифруют американцы. Что ты выдумываешь?
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
руденко евгений, ты о чём?
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руденко евгений
руденко евгений
Григорьев Григорий, ты не в доле?
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руденко евгений
руденко евгений
не понял, в чём скандал?
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