Скандал со стенограммой: рассекречена процедура записи разговора Трампа и Зеленского

Телефонные записи лидером стран шифруют особым способом, причем кодировка идет с двух сторон.

Об этом в сюжете ТСН рассказал глава службы внешней разведки в 2005-2010 годах Николай Маломуж. Он отметил, что все президенты Украины общаются со стационарного телефона, ведь он надежнее сотовой связи.

"Существуют закрытые средства связи. Они кодируются, как с одной, так и с другой стороны. И в данной ситуации снять информацию каким-то средством, типа радиоперехвата, практически невозможно. Это особая система зашифровки", – сообщил Маломуж.

В Украине перед тем, как начать связь идет небольшая подготовка. При этом слышать разговор могут, как могут переводчики, так и сотрудник администрации. В США порой привлекают и других лиц.

"Помощники, руководители государственного аппарата, другие уполномоченные лица", – пояснил протоколист Юрий Ладный. При этом часть из них может находиться за пределами президентского кабинета, тогда как в Украине всех собирают вместе – и на то есть причина.

"Он выступает и как фактор контроля. Он слышит, что переводчик другой стороны переводит второму президенту. Контролируют содержание", – добавил он.

Стенограмму разговора в Украине пишут по желанию президента – и в основном это переводчики. Так было при бывших президентах – Леониде Кравчуке, Леониде Кучме и Викторе Ющенко.

"Когда я работал, я делал стенограмму, или присутствовал кто-то из главного управления внешней политики", – вспоминал дипломат Михаил Скуратовский.

Трам и Зеленский

Отмечается, что запись разговора делается не дословно . Порой фиксируют лишь главные тезисы, поэтому стенограмма с одной стороны может отличаться от той, которую составит собеседник. При этом в Белом доме всегда делается аудиозапись разговора.

"Они имеют и доступ к конкретным переговорам. Не просто к протоколу, как правило, для облегчения ситуации, идет еще дополнительно запись ведется офисом президента, не спецслужбами. И используется в рабочем режиме", – акцентировал Маломуж.

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