Зять-прокурор и сексизм с другом: как процветает кумовство в ''Слуге народа''

Очередное решалово в “Слуге народа”. В сети появилось фото переписки, где народный депутат от СН Александр Кабанов якобы общался с прокурором из Запорожской области прямо в зале Верховной Рады.

Все бы ничего, но прокурор может быть родственником "слуги", и обсуждалось его возможное назначение на должность главы Государственного бюро расследований. При этом по закону нардеп никоим образом не может влиять на такие назначения, что может прямо свидетельствовать о “кумовстве” и коррупции.

В чем суть скандальной переписки и кто “решает” прокурорские вопросы – в материале OBOZREVATEL.

"Им п**да!": в чем суть скандала?

Народный депутат от фракции президента Владимира Зеленского переписывался в Раде с человеком, подписанным как “Коля Лескин”. Фото их беседы опубликовала блогер Ольга Шарий.

На кадрах видно, что Кабанов предлагал собеседнику помочь с назначением в Государственное бюро расследований. "Интересует только руководящая должность", – ответил тот.

При этом собеседник с фамилией Лескин предполагает, что должность главы ГБР, вместо уволенного в тот день со скандалом Романа Трубы, займет народный депутат от СН Денис Монастырский.

Примечательно, что в принятом законе о перезагрузке ГБР четко указано – стать руководителем ведомства можно только после прохождения специальной конкурсной комиссии. Директор ГБР назначается на должность президентом Украины по представлению комиссии по проведению конкурса.

Исходя же из переписки прокурора и народного депутата, такой конкурс может быть чистой формальностью. И в высших кабинетах власти уже согласовали назначение “своего” человека.

Переписка нардепа

Переписка нардепа

Переписка нардепа

Также мужчины обсуждали вопрос о подключении газоснабжения в квартире нардепа. Прокурор написал, что уже пытался решить этот вопрос с соответствующими органами, однако безуспешно – без газа остался весь подъезд.

"Скажи, что я им запрос е*ану. Каверзин, мой помощник, позвонит мэру, что за нах*й? Им п*зда за то, что подъезд без газа", – возмутился Кабанов.

Издание TKMediа публикует дополненную версию переписок нардепа. Там он обсуждает с контактом, подписанным как "Щербаков", работу нового министра здравоохранения Зоряны Скалецкой. Называет ее “симпатичнее чем Ульяна Супрун”, “умной с*кой” и сватает к ней собеседника, добавляя, что зарплата у министра – 1 миллион грн в месяц.

Кто эти люди и почему они обсуждают такие вопросы

Опубликованная переписка во многом объясняет процесс принятия решений в “Слуге народа”. Пойманный депутат не простой “слуга”, а бывший сценарист “Квартала-95”.

Александр Кабанов родом из Запорожья, 1973 года рождения. Получил два высших образования: “врач-психотерапевт” и “финансы”. Как указано на сайте “Слуги”, прошел по списку №78, работал во время выборов в креативной команде Владимира Зеленского. По информации OBOZREVATEL, входит в неофициальную группу “Квартал” в монобольшинстве.

Александр Кабанов

Собеседником “Коля Лескин” (так подписан в телефоне нардепа) может быть прокурор из Запорожья Николай Сергеевич Лескин. Человек с аналогичным ФИО является сотрудником Запорожской прокуратуры №2, говорится в официальной декларации НАПК.

Декларация

При этом в документе указано, что прокурор владеет квартирой в 98 кв.м, где проживает Кабанова Лариса Иосифовна. На странице женщины в Facebook опубликован пост, где супруга прокурора Ирина Лескина называет ее мамой.

Николай Лескин

Скриншот из Facebook

Учитывая тот факт, что у Ирины Лескиной и Александра Кабанова аналогичные отчества – Евгеньевич (-вна), несложно предположить, что участник переписки, прокурор из Запорожья – супруг сестры нардепа.

Исходя из самой сути разговора (возможных назначений на должность главы ГБР) и решения бытовых вопросов, кумовство в “Слуге народа” процветает.

Вторым фигурантом переписок нардепа может быть Максим Щербаков. У него на странице в Facebook указано, что он проживает в Запорожье, он разведен и “дружит” с Александром Кабановым. Открытые источники сообщают, что Максим Щербаков является доцентом кафедры анатомии Запорожского медицинского университета, ведущий программы "Ваше здоровье" на ТВ-5 и КВНщик, игравший в команде "Запорожье — Кривой Рог — Транзит".

Максим Щербаков

Максим Щербаков

Также в интернете без труда можно найти одну из серий кулинарной программы “Винегрет-шоу”, где Максим Щербаков готовил фрикадельки из индейки с творогом и зеленью, а также рататуй по-французски.

Такие переписки недопустимы. Во-первых, прямо во время работы, в стенах парламента народный депутат партии власти обсуждает с родственником возможные назначения на должность руководителя правоохранительного органа.

Во-вторых, обсуждения Зоряны Сколецкой в таком тоне является откровенным сексизмом. Да, стоит признать, что переписка происходила в мессенджере и несет личный характер, но с учетом того, что общались они под куполом парламента - журналисты имели право ее фотографировать.

В очередной раз украинцы сталкиваются с кумовством в партии монобольшинства, а Владимир Зеленский и Офис президента молчат.

Какими еще скандалами запомнились "слуги народа":

Нардеп Роман Иванисов оказался насильником. Он отбывал наказание в тюрьме еще в 1995 году, но эту информацию скрыл от всех, прежде всего от украинцев. Партия "Слуга народа" до последнего не хотела реагировать на скандал. Удалось исключить избранника из фракции лишь после публикаций деталей преступления.

Выяснилось, что официально оформленный помощник нардепа Анны Бондарь ранее был осужден за убийство и приговорен к 14 годам лишения свободы.

Нардеп Ирина Борзова вплоть до августа 2019 года зарабатывала на оккупированных территориях.

САП открыла уголовное производство после обнародования скандальной записи разговора якобы между нардепом Юрием Корявченковым ("Юзик") и полицией Кривого Рога.

Нардеп Богдан Яременко во время голосований переписывался с несколькими женщинами, а в какой-то момент и вовсе начал заказывать проститутку. После публикации аморальных переписок в СМИ Яременко даже не извинился, а бросился угрожать журналистам уголовными делами.

У народного депутата от СН Андрея Богданца нашли судимость за избиение человека. При этом оказалось, что "слуга народа" является еще и должником по алиментам.

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