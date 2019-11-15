Из "Слуги народа" в Раде выгнали двух нардепов: кто они

В пятницу, 15 ноября, на закрытом заседании фракции "Слуга народа" исключили из ее рядов народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова.

Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL из Верховной Рады.

По словам Полякова, на фракции было меньше 120 человек из 252. Поэтому за их со Скороход исключение проголосовали чуть больше 60 нардепов.

Антон Поляков Главред

"Партия "Слуга Богдана". 120 человек из фракции, большая часть из них списочники и руководители комитетов и подфракционных групп, без доказательств и без весомых подтвержденных сообщений исключили меня из фракции примерно 90 голосами. При этом кнопкодавов не исключили, почти все проголосовали против. При этом положения или статута фракции не существует. При этом меня не исключили из партии", – написал Поляков в своем Телеграм-канале.

После исключения из фракции, Скороход заявила о политических преследованиях. Она сравнила действия нынешней власти с временами беглого президента Виктора Януковича. Нардеп сообщила, что вчера, 14 ноября, на заседании нардепам угрожал глава фракции Давид Арахамия.

Также, по словам Скороход, ей звонят из Офиса президента и заставляют голосовать за лоббистские законы под видом инициатив ОПУ. Она добавила – возможно, из фракции СН исключат 15 нардепов.

Скороход также сказала, что в "Слугу народа" зайдут два внефракционных депутатов для поддержания численности фракции. Имена политиков позже озвучат на заседании фракции.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что не исключает возможность включения в ее состав внефракционных депутатов.

"Не то, чтобы они должны вступить, но есть такая возможность. Есть много внефракционных депутатов, которые хотят стать частью "Слуги народа". Я сейчас не буду это разглашать", – добавил он.

Отметим, что представители парламентских фракций "Европейская солидарность", "ОПЗЖ", "Батьківщина" и "Голос" требовали от спикера Дмитрия Разумкова провести регистрацию на утреннее заседание Рады без депутатов из монобольшинства.

Ведь с начала утреннего заседания в зале отсутствуют депутаты от фракции "Слуга народа", которые в настоящее время проводят закрытое заседание фракции.

Как писал OBOZREVATEL, 14 ноября народный депутат Анна Скороход заявила, что ее мужа Алексея Алякина задержали правоохранительные органы.

Политик подчеркнула, что ее мужа задержали в отместку за ее отказ голосовать за земельную реформу.

При этом глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что партия к задержанию ее мужа никакого отношения не имеет.

В свою очередь адвокат Сергей Тарасюк утверждает, что Алякина задержали утром 14 ноября из-за розыска в России.

Анна Скороход Delo.ua

Вскоре в ГПУ официально заявили, что Алякин объявлен в международный розыск и его задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве.

Также спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что задержание мужа Скороход Алякина сразу после ее отказа голосовать за законопроект о рынке земли – случайность.

Как сообщал OBOZREVATEL, по сообщениям СМИ, гражданским мужем Анны Скороход является Алексей Алякин, бывший владелец российского банка "Пушкино". Бизнесмен сбежал из РФ и в 2013 году получил украинское гражданство. Алякин связан с другим российским олигархом Павлом Фуксом.

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