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1 ноября • обновлено в 19:04
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"Может проводить мастер-классы": секс-скандал с Яременко вызвал резонанс на Западе

2.1т Читать материал на украинском

О скандале с личной перепиской народного депутата от фракции "Слуга народа" Богдана Яременко в зале Верховной Рады Украины написали многие иностранные СМИ.

В частности, публикации о народном избраннике, который договаривался о встрече с проституткой по телефону, вышли в немецких, австрийских, британских изданиях.

"Украинский депутат чатился в парламенте с проституткой", – с таким заглавием вышла статья о "слуге народа" в Welt.

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Яременко

Яременко

atr.ua

"Когда депутат Яременко закончит с политической карьерой, он сможет проводить эффектные мастер-классы, как за один день попасть на страницы мировых СМИ", – заявили в Telegram-канале "Крючок".

Некоторые из публикаций о Яременко в иностранных информресурсах

Некоторые из публикаций о Яременко в иностранных информресурсах

Скриншот

Некоторые из публикаций о Яременко в иностранных информресурсах

Некоторые из публикаций о Яременко в иностранных информресурсах

Скриншот

Некоторые из публикаций о Яременко в иностранных информресурсах

Некоторые из публикаций о Яременко в иностранных информресурсах

Скриншот

Некоторые из публикаций о Яременко в иностранных информресурсах

Некоторые из публикаций о Яременко в иностранных информресурсах

Скриншот

Некоторые из публикаций о Яременко в иностранных информресурсах

Некоторые из публикаций о Яременко в иностранных информресурсах

Скриншот

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Тема
Секс-скандалы в Верховной Раде Украины
Персона
Богдан Яременко
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа СМИ скандалы Верховная Рада Украины
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Hecke Josef
Hecke Josef
Звезда..муда мудищев..
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