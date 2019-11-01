"Может проводить мастер-классы": секс-скандал с Яременко вызвал резонанс на Западе

О скандале с личной перепиской народного депутата от фракции "Слуга народа" Богдана Яременко в зале Верховной Рады Украины написали многие иностранные СМИ.

В частности, публикации о народном избраннике, который договаривался о встрече с проституткой по телефону, вышли в немецких, австрийских, британских изданиях.

"Украинский депутат чатился в парламенте с проституткой", – с таким заглавием вышла статья о "слуге народа" в Welt.

Яременко atr.ua

"Когда депутат Яременко закончит с политической карьерой, он сможет проводить эффектные мастер-классы, как за один день попасть на страницы мировых СМИ", – заявили в Telegram-канале "Крючок".

Некоторые из публикаций о Яременко в иностранных информресурсах Скриншот

Некоторые из публикаций о Яременко в иностранных информресурсах Скриншот

Некоторые из публикаций о Яременко в иностранных информресурсах Скриншот

Некоторые из публикаций о Яременко в иностранных информресурсах Скриншот

Некоторые из публикаций о Яременко в иностранных информресурсах Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 октября Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.

Через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder.

После этого Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. При этом сообщил, что она была сфабрикована им же.

В сети спалили "провокацию", выяснив, что Яременко задолго до этого зарегистрировался в соцсети для знакомств.

Сеть отреагировала мэмами и насмешками на секс-переписки "слуги народа".

Вскоре были опубликованы переписки Яременко с другими девушками.

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