Секс-скандал с Яременко: в "Слуге народа" предложили "простое решение"

Фракция "Слуга народа" соберется для обсуждения скандала с народным депутатом Богданом Яременко, который засветил в Верховной Раде переписки об интимных услугах.
Заседание фракции может состояться на следующей неделе, сообщила народный депутат от СН, представитель Кабинета министров в Верховной Раде Ирина Верещук в эфире ObozTV. Самым "простым решением" ситуации она назвала уход Яременко с поста главы комитета по вопросам внешней политики.
"Не было заседания фракции (по состоянию на вечер 8 ноября. – Ред.), мы не рассматривали этот вопрос. Депутаты поехали по комитетам, по округам, и мы не могли собраться физически. Но уже с понедельника (11 ноября. – Ред.) мы соберемся. И думаю, будем рассматривать этот вопрос. Потому что проблема никуда не денется", – сказала Верещук.
Она уточнила, что "Слуге народа" надо выработать "протокол отношений" и решить, как поступать в подобных случаях.
"Моя позиция: журналисты имеют право снимать, фиксировать и задавать вопросы, если они аккредитованы (в Раде. – Ред.), и мы знаем об этом", – поделилась политик.
При этом Верещук напомнила, что депутаты тоже имеют право на уважение к их частной жизни.
"Меня лично не интересует, что делает Яременко, когда он делает это дома, в свободное время. Абсолютно не интересует его личная жизнь. Думаю, и никого из украинцев не должна бы интересовать", – отметила она.
"На мой взгляд, решение очень простое: заявление о сложении полномочий с поста главы комитета – и вопрос исчерпан", – подчеркнула Верещук.
По ее мнению, на исключение из фракции поступок Яременко не тянет.
Богдан Яременко
censor.net.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 октября нардепа от фракции "Слуга народа" Богдана Яременко "подловили" на переписке с проституткой во время заседания Рады.
Яременко сперва утверждал, что показал переписку намеренно: якобы журналист, который ее сфотографировал, "повелся на провокацию".
Но вскоре его риторика резко поменялась. Нардеп попросил прощения у президента Владимира Зеленского и заявил, что "не все решения бывают одинаково удачными".
А СМИ выяснили, что Яременко задолго до скандала зарегистрировался на сайтах знакомств. Вскоре были опубликованы переписки депутата с другими девушками.
1 ноября Яременко показал в Facebook свое заявление об уходе с должности главы комитета по вопросам внешней политики. Однако в аппарате Верховной Рады сообщили, что в системе информация о такой отставке отсутствует.
Однако 7 ноября стало известно, что он еще так и не подал в парламент заявление об уходе с поста главы комитета по международным связям.
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