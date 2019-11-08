Секс-скандал с Яременко: в "Слуге народа" предложили "простое решение"

Фракция "Слуга народа" соберется для обсуждения скандала с народным депутатом Богданом Яременко, который засветил в Верховной Раде переписки об интимных услугах.

Заседание фракции может состояться на следующей неделе, сообщила народный депутат от СН, представитель Кабинета министров в Верховной Раде Ирина Верещук в эфире ObozTV. Самым "простым решением" ситуации она назвала уход Яременко с поста главы комитета по вопросам внешней политики.

"Не было заседания фракции (по состоянию на вечер 8 ноября. – Ред.), мы не рассматривали этот вопрос. Депутаты поехали по комитетам, по округам, и мы не могли собраться физически. Но уже с понедельника (11 ноября. – Ред.) мы соберемся. И думаю, будем рассматривать этот вопрос. Потому что проблема никуда не денется", – сказала Верещук.

Она уточнила, что "Слуге народа" надо выработать "протокол отношений" и решить, как поступать в подобных случаях.

"Моя позиция: журналисты имеют право снимать, фиксировать и задавать вопросы, если они аккредитованы (в Раде. – Ред.), и мы знаем об этом", – поделилась политик.

При этом Верещук напомнила, что депутаты тоже имеют право на уважение к их частной жизни.

"Меня лично не интересует, что делает Яременко, когда он делает это дома, в свободное время. Абсолютно не интересует его личная жизнь. Думаю, и никого из украинцев не должна бы интересовать", – отметила она.

"На мой взгляд, решение очень простое: заявление о сложении полномочий с поста главы комитета – и вопрос исчерпан", – подчеркнула Верещук.

По ее мнению, на исключение из фракции поступок Яременко не тянет.

Богдан Яременко censor.net.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

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