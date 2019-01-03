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Скандал с Венгрией на Закарпатье: в Украине указали на скрытый нюанс

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Венгерская сторона возложила на уполномоченного министра по вопросам развития сотрудничества между уездом Сабольч-Сатмар-Берег и Закарпатской областью Украины более широкие полномочия и задачи, чем просто сотрудничество.

Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, пишет "Интерфакс-Украина".

"Конечно, мы рассчитываем на то, что переименование должности отображается и в функционале. Но насколько этот функционал действительно ограничен только сотрудничеством между украинской и венгерской областями, пока не известно. Думаю, что его полномочия являются более широкими, и задачи, которые ставятся правительством Венгрии, тоже шире", - сказала она.

Иванна Климпуш-Цинцадзе

Иванна Климпуш-Цинцадзе

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По ее словам, сейчас в Министерстве иностранных дел Украины создана должность уполномоченного по трансграничному сотрудничеству, им стал посол по особым поручениям Николай Балтажи.

"Именно он отвечает за связь с господином Иштваном Грежей, и уже состоялась первая встреча. Сейчас в министерстве решается, каким образом наладить механизм взаимодействия между этими двумя уполномоченными", - добавила вице-премьер.

Как известно, Венгрия сменила название должности правительственного уполномоченного по Закарпатью, вызвавшее сопротивление Украины, на "уполномоченного министра, ответственного за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области, а также координацию программы детских учебных заведений Карпатского региона". Эта должность остается за Иштваном Грежи, ранее назначенным правительственным уполномоченным по Закарпатью.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в ответ на это решила создать новую должность по вопросам трансграничного сотрудничества с Венгрией, после того как Будапешт изменил название скандального поста "уполномоченного по Закарпатью".

Персона
Иванна Климпуш-Цинцадзе
Место
Украина
Теги
Венгрия венгры Закарпатья
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Убивать ватоправославных это не преступление. Под чьей личиной вы бы не прятались.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Хили хохлы до 2014 года,не тужили....никто из соседей их не шпынял,козни не строил....потому что все прекрасно знали - у хохлов за спиной сидит медведь.И если хохлов начнут обижать,медведь поломать может.Но в 2014 хохлы решили в медведя какашками покидаться.....И тут начались у них трения со всеми соседями....
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандеры, а кто вам надежды внушает, что ваши преступления останутся безнаказанными? Пиндосы? Так они же далеко, а мы здесь рядом)))) Мы вам челюсть будем ломать за преступления не спрашивая ваших хозяев))))
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Михайлов Александр, главное по пьяне об асфальт еблом не навернись, ломатель хренов.
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