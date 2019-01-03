Скандал с Венгрией на Закарпатье: в Украине указали на скрытый нюанс

Венгерская сторона возложила на уполномоченного министра по вопросам развития сотрудничества между уездом Сабольч-Сатмар-Берег и Закарпатской областью Украины более широкие полномочия и задачи, чем просто сотрудничество.

Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, пишет "Интерфакс-Украина".

"Конечно, мы рассчитываем на то, что переименование должности отображается и в функционале. Но насколько этот функционал действительно ограничен только сотрудничеством между украинской и венгерской областями, пока не известно. Думаю, что его полномочия являются более широкими, и задачи, которые ставятся правительством Венгрии, тоже шире", - сказала она.

Иванна Климпуш-Цинцадзе Facebook Иванна Климпуш-Цинцадзе

По ее словам, сейчас в Министерстве иностранных дел Украины создана должность уполномоченного по трансграничному сотрудничеству, им стал посол по особым поручениям Николай Балтажи.

"Именно он отвечает за связь с господином Иштваном Грежей, и уже состоялась первая встреча. Сейчас в министерстве решается, каким образом наладить механизм взаимодействия между этими двумя уполномоченными", - добавила вице-премьер.

Как известно, Венгрия сменила название должности правительственного уполномоченного по Закарпатью, вызвавшее сопротивление Украины, на "уполномоченного министра, ответственного за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области, а также координацию программы детских учебных заведений Карпатского региона". Эта должность остается за Иштваном Грежи, ранее назначенным правительственным уполномоченным по Закарпатью.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в ответ на это решила создать новую должность по вопросам трансграничного сотрудничества с Венгрией, после того как Будапешт изменил название скандального поста "уполномоченного по Закарпатью".