Скандал с венграми Закарпатья дошел до НАТО

В НАТО надеются, что Украина и Венгрия найдут решение конфликта, который возник после того, как депутаты на Закарпатье исполнили венгерский гимн.

С таким заявлением выступил генсек Альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции 2 декабря по итогам заседания министров иностранных дел НАТО, передает "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос о том, поднимал ли эту тему глава МИД Венгрии Петер Сийярто, генсек сказал, что не будет вдаваться в подробности закрытой дискуссии.

"(Нам) хорошо известно, что есть двусторонний спор между Венгрией и Украиной, и я надеюсь, что две страны будут способны его разрешить", – подчеркнул Столтенберг.

По его словам, заседание министров продемонстрировало способность укреплять партнерство с Украиной.

"Мы способны предоставлять больше помощи и способны встречаться на уровне министров, чтобы обсуждать вопросы, которые являются предметом общей обеспокоенности", – пояснил генсек НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, новоизбранные депутаты Сюртовской ОТО на Закарпатье после принятия присяги исполнили гимн Венгрии.

На Закарпатье Служба безопасности Украины начала проверку действий депутатов местной ОТО на наличие состава преступления.

Позднее в Венгерской культурной ассоциации Закарпатья заявили, что исполнение гимна чужой страны не является чем-то запрещенным.