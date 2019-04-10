Скандал с увольнением Степанова: Кабмин поставил точку

Кабинет министров Украины поддержал проект указа президента Украины об увольнении главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.
Это решение было принято во время заседания правительства 10 апреля, сообщает Интерфакс-Украина.
"Кабмин одобрил увольнение", — сказал пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук после заседания правительства.
Максим Степанов
izbirkom.org.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
на сайте президента Украины появился указ об увольнении главы Одесской ОГА Максима Степанова. Однако чиновник отказался оставлять занимаемую должность, обосновав свою позицию. Он сказал, что президент не имеет полномочий принимать такие решения.
В сети всплыл документ, в котором подтвердилась эта информация. Так, в 2018 году николаевский журналист Андрей Лохматов получил ответ из Администрации президента, в котором говорится, что у него нет законных полномочий отстранить главу Николаевской ОГА.
Официальный представитель предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что 10 апреля Кабмин направит президенту представление на увольнение Степанова.
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