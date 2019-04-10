Скандал с увольнением Степанова: Кабмин поставил точку

на сайте президента Украины появился указ об увольнении главы Одесской ОГА Максима Степанова . Однако чиновник отказался оставлять занимаемую должность, обосновав свою позицию. Он сказал, что президент не имеет полномочий принимать такие решения.

В сети всплыл документ, в котором подтвердилась эта информация. Так, в 2018 году николаевский журналист Андрей Лохматов получил ответ из Администрации президента, в котором говорится, что у него нет законных полномочий отстранить главу Николаевской ОГА.