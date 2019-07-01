Скандал с Украиной в ПАСЕ: комитет Рады вынес вердикт

Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал приостановить участие украинской делегации в работе ПАСЕ и попросил спикера Андрея Парубия отозвать приглашение наблюдателям ассамблеи на досрочных парламентских выборах.

Комитет по иностранным делам порекомендовал ВРУ приостановить участие постоянной делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы до получения выводов Венецианской комиссии, сообщает Интерфакс-Украина.

Как заявил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, на заседании комитета 1 июля шла речь о том, чтобы не возобновлять работу до выполнения самых принципиальных моментов, которые были во всех резолюциях, принятых ПАСЕ за последние пять лет.

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В частности, Россия должна без каких-либо условий освободить захваченных в плен украинских военных моряков и политических заключенных, находящихся на территориях страны-агрессора, в оккупированных Крыму и Донбассе, сообщил нардеп. Арьев отметил, что РФ также должна обеспечить права крымских татар. По словам руководителя комитета Анны Гопко, Россия должна выполнить семь резолюций.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Решение было принято в ночь на 25 июня.

Во время заседание ПАСЕ украинская делегация в знак протеста против поблажек для России покинула зал заседаний.

В среду, 26 июня, регламентный комитет ПАСЕ усомнился в законности полномочий России и направил обращение в Венецианскую комиссию для определения, есть ли в составе российской делегации депутаты из аннексированного Крыма.

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