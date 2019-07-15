Скандал с участием Шария в выборах: Верховный Суд вынес окончательный вердикт

Верховный суд Украины признал законным отмену Центральной избирательной комиссией (ЦИК) регистрации на парламентские выборы блогера Анатолия Шария.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба суда. Указывается, что такое решение коллегией судей было принято в результате пересмотра в апелляционном порядке дела по иску Шария и его политической партии к ЦИК.

Истцы просили признать противоправным и отменить постановление ЦИК от 3 июля, которым снималась регистрация кандидата.

В Верховном суде напомнили, что суд первой инстанции, принимая решение об отказе в удовлетворении иска, исходил из письма СБУ о последнем месте проживания Шария.

Служба безопасности указывала, что 24 января 2012 года он выехал за пределы Украины и после этого на территорию страны не въезжал. Исходя из этого, ВС согласился с постановлением суда первой инстанции.

"Верховный суд отметил, что согласно ст. 1 Закона "О гражданстве Украины" от 18 января 2001 года № 2235-III непрерывное проживание на территории Украины – это проживание в Украине лица, если его разовый выезд за границу по частным делам не превышал 90 дней, а в сумме за год – 180 дней.

Не является нарушением требования о непрерывном проживании выезд лица за границу в служебную командировку, на учебу, в отпуск, на лечение по рекомендации соответствующего медицинского учреждения или изменение лицом места жительства на территории Украины", – сказано в сообщении.

Истцы, как пишет пресс-служба, не предоставили доказательств в подтверждение информации о возврате Шария на территорию Украины после 24 января 2012 года.

Имеющиеся в ЦИК документы, полученные от Министерства внутренних дел Украины, Государственной пограничной службы Украины, Министерства иностранных дел Украины, также не содержали сведений по указанным обстоятельствам.

Коллегия судей отметила, что соответствие гражданина установленным избирательным цензам, в том числе ценза оседлости, является одним из условий его правоспособности на участие в выборах и реализации пассивного избирательного права.

В пресс-службе ВС подчеркнули, что указанные обстоятельства в совокупности с другой, изложенной в письме СБУ информацией, а также отсутствием документов о проживании истца на территории Украины не подтверждают установленного ценза оседлости.

"Действующим законодательством ЦИК не наделена полномочиями проверять полученную от правоохранительных органов информацию, устанавливать правомерность действий правоохранительных органов по соблюдению законодательства при сборе, изготовлении и распространении информации", – добавляется в сообщении.

Анатолий Шарий sm-news.ru

Как писал OBOZREVATEL:

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