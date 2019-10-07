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7 октября • обновлено в 18:01
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Скандал с Трампом: Зеленский дал делу новый ход

5.3т Читать материал на украинском

Украина готова создать совместную следственную группу с представителями США для расследования дела экс-вице-президента Джо Байдена, если американская прокуратура направит запрос.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает агентство Kyodo. Он не исключил возможности проведения совместного расследования.

По информации агентства, Зеленский заявил, что украинская прокуратура будет рассматривать любые запросы своих коллег из США о сотрудничестве в проведении расследований "в соответствии с нашими законами", если они будут проводиться на основе "международного права".

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Зеленский добавил, что президент не имеет полномочий поручать генеральному прокурору или следственным органам рассматривать конкретные дела. В то же время глава Украины опроверг информацию о том, что президент США Дональд Трамп подталкивал его к расследованию против Байдена.

"На меня никогда не оказывали давления, и не было никаких условий для проведения встречи с Трампом или получения оружия взамен", – сказал Зеленский.

Зеленский и Трамп

Зеленский и Трамп

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как экс-спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер дал показания по делу о возможном давлении президента Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского.

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Персоны
Владимир Зеленский Дональд Трамп Джо Байден
Место
Украина
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Посмотритемна рожу монику ...такое впечатление что полминуты назад он обкакался
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Любой шаг Зе в этом вопросе приведет к ухудшению сотрудничества с США! Лучше молчать, не проявлять инициативы и реагировать только на официальные запросы, а не чью-то болтовню в твитере!
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