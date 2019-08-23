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Скандал с Россией в G8: Трамп и Макрон написали письма Зеленскому

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Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон заверили президента Украины Владимира Зеленского в поддержке.

Такие письма пришли главе государства по случаю 28-й годовщины Дня Независимости. Накануне Трамп и Макрон оскандалились с предложением вернуть Россию в Большую восьмерку, однако заявили, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

"В течение следующего года США будут работать в партнерстве с властью и народом Украины ради продвижения реформ, которые очень важны для успеха Украины, включая реформы в области верховенства права и борьбы с коррупцией, укрепление демократических институтов и содействие экономическому росту. Украинская нация должна воплотить свой огромный потенциал, и Соединенные Штаты гордятся тем, что являются партнером и поддерживают Украину на этом пути перемен", – сказано в поздравлении Трампа.

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Макрон же сообщил, что Франция остается вместе с Украиной для восстановления мира на востоке страны, однако вновь мягко назвал войну на Донбассе конфликтом.

"Я приветствую вашу инициативность и решительность, направленные на скорейшее достижение конкретного прогресса в интересах населения, которое страдает в результате конфликта. Со своей стороны хотел бы заверить вас в моем стремлении достичь решающих результатов на переговорах в рамках Нормандского формата и в переговорах с Россией", – написал он.

Помимо Трампа и Макрона Украину поздравила Королева Великобритании Елизавета II, которая пожелала "счастья и процветания народу Украины в грядущие годы", а также лидеры других государств.

Иллюстрация, День Независимости

Иллюстрация, День Независимости

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за возвращение России в "Большую восьмерку", откуда ее исключили после аннексии украинского Крыма.

  • Его идею в телефонном разговоре поддержал Макрон. Лидеры договорились позвать Путина на следующий саммит в 2020 году.

  • Французский президент также сказал, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

  • В МИД России в ответ на эту информацию заявили, что "ждут конкретных предложений".

  • Против возвращения России высказались канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также премьер Канады Джастин Трюдо.

  • Также появилась реакция президента Украины Владимира Зеленского на идею возвращения России в G8.

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Персоны
Дональд Трамп Елизавета II Эммануэль Макрон Владимир Зеленский
Место
Украина
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филипп филипыч
филипп филипыч
капец зелю тренируют) вова мирись с вовой и он подставит тебе своё широкое плечо. будешь как у христа за пазухой)
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