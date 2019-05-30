Скандал с роспуском Рады: опубликована стенограмма закрытой встречи Зеленского с главами фракций

В Администрации президента опубликовали полную стенограмму закрытой встречи Владимира Зеленского с главами парламентских фракций.

В ходе переговоров, которые состоялись в день инаугурации, стороны обсудили роспуск Верховной Рады и проведение досрочных выборов.

"В связи с многочисленными запросами публикуем полную стенограмму встречи Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп, которая состоялась 21 мая", - сказано в сообщении пресс-службы президента.

Иллюстрация. Внеочередные выборы в ВР Украины obozrevatel

Всего стенограмма состоит из 74 страниц. На встрече шла речь о внесении изменений в систему выборов народных депутатов, в частности, об отмене мажоритарной системы.

Что касается вопроса открытых списков, то о нем говорили лишь глава "Батьківщини" Юлия Тимошенко и нардеп Виталий Хомутынник. Тимошенко была резко против, назвав их "той же мажоритаркой, только в профиль", а последний высказался "за".

Глава парламента Андрей Парубий, первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, глава фракции "Народного фронта" Максим Бурбак про открытые списки не говорили.

Часть встречи ушла на словесную перепалку между Зеленским и Ляшко, которая началась еще перед дверями кабинета, где радикал поскандалил с охранниками из-за ведения стрима.

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 мая на инаугурации президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении распустить парламент.

21 мая он провел встречу с главами парламентских фракций, на которой обсудил проведение досрочных выборов в Раду.

В этот же день президент подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля .

Также он поручил нардепам рассмотреть его законопроект с изменениями в избирательный процесс, который отменял мажоритарную составляющую и совершал переход к пропорциональной системе по закрытым спискам, понижал проходной барьер с 5% до 3.

22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов.

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