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15 января • обновлено в 23:02
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Скандал с прослушкой Гончарука и его отставкой: в Кабмине сделали официальное заявление

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В Кабинете Министров Украины опровергли информацию о том, что премьер Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

Там также отмечают, что скандальная запись с откровениями Гончарука является фейком. Соответствующее заявление появилось на сайте Кабмина.

"Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности никакой аудио или видео записи, которые распространяются в сети Интернет. Информация о заявлении об отставке Премьер-министра не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Скандал с прослушкой Гончарука и его отставкой: в Кабмине сделали официальное заявление

Скриншот

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • В сети опубликовали скандальные аудио разговоров якобы премьера Алексея Гончарука, заместителя главы Нацбанка Екатерины Рожковой и министра финансов Оксаны Маркаровой.

  • Премьер-министр Украины Алексей Гончарук якобы написал заявление об отставке, сообщил Telegram-канал "Легитимный", близкий к заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Алексей Гончарук
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