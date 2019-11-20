Скандал с прослушкой ГБР: Рябошапка запутался в версиях

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка запутался в собственных оценках скандала с записями его разговоров с директором ГБР Романом Трубой. Они подтверждают вмешательство власти в ход следственных действий.

Во время совместного брифинга с Трубой 20 ноября Рябошапка весьма расплывчато отвечал на вопросы о резонансном деле со слитыми в сеть аудиозаписями (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Более того, на вопрос о том, его ли голос звучит на них, генпрокурор промолчал. В этот момент модератор резко передала слово Трубе. Затем он все же начал говорить на неудобную тему.

"Я не политик, а генпрокурор, человек, который принимает решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством или уголовным. Поэтому я буду действовать в рамках этих двух законов. Каким образом записи могут проверяться? Чтобы их проверить, по крайней мере надо соответствующие процедуры. Должны быть источники, на которые были осуществлены эти записи. Если нет оригиналов, то что мы можем проверять?" – сказал Рябошапка.

"Публикаций может быть достаточно, но что именно проверять? Нет оригиналов записей, оборудования, на которое были сделаны эти записи. Нет возможности проверить подлинность этих записей. Все только в Telegram-канале", – добавил генпрокурор.

Спустя некоторое время он все же допустил возможность проверки нашумевших аудиороликов, однако опроверг возможность снятия с должностей главы Офиса президента Андрея Богдана, который оказывает давление на следственные органы, и главы ГБР Романа Трубы из-за разгоревшегося скандала.

Руслан Рябошапка ТСН

"Я не собираюсь влиять на президента и рекомендовать ему кого-либо увольнять. Что касается руководителя ГБР, это вообще не полномочия президента Украины. Давайте не будем смешивать полномочия главы государства и генпрокурора", – отрезал Рябошапка.

Также ему пришлось ответить на вопрос журналистов по поводу одного из эпизодов слитых записей. Речь идет об указке приостановить обыски в Днепровском городском совете и влиянии на Высший совет правосудия.

"Я точно не давал указаний останавливать обыски в Днепровском горсовете. Роман Михайлович (Труба. – Ред). может это подтвердить, тем более о Высшем совете правосудия. А что именно вы имеете в виду? Там же обысков не было", – поспешил завершить дискуссию Рябошапка.

Напомним, что в анонимном Telegram-канале "Трубу прорвало"опубликовали резонансные записи прослушки разговоров Трубы. По информации журналиста Юрия Бутусова, они затрагивают сразу несколько важных эпизодов:

Роман Труба по звонку и по СМС-кам от генерального прокурора Руслана Рябошапки и главы Офиса президента Андрея Богдана дает команды и приостанавливает на время визита миссии МВФ обыски в Днепровском горсовете, Приватбанке и НБУ.

Дела против Порошенко, которые ведет ГБР, управляются ОП и контролируются лично Богданом.

19 сентября, по словам Трубы, президент поставил ему задачи по открытию дел по конкретным государственным структурам и отраслям, тогда он будет работать после 31 декабря.

Директор НАБУ Артем Сытник звонит Трубе и сообщает, что на скандальных записях разговоров в кабинете судьи Вовка фигурируют заместители Трубы.

Проект подозрения экс-и.о.министра здравоохранения Ульяне Супрун Труба, по его словам, возил лично президенту.

Глава компании- производителя спальных мешков для Минобороны Михаил Немировский обсуждал с Трубой ход расследования по закупкам в армии, чтобы избежать своего попадания в скандал.

Кроме того, Бутусов подтвердил, что обыски в городском совете Днепра, которые проводились в начале сентября, курировались главой Офиса президента Андреем Богданом и генпрокурором Русланом Рябошапкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, также на брифинге Рябошапка подтвердил, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Роман Иванисов имеет погашенную судимость за изнасилование несовершеннолетней.

Кроме того, он рассказал, что бывший министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский объявлен в розыск, из-за чего и закрыто дело.

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