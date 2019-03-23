Скандал с послом США в Украине: появились новые подробности

Конгрессмен Пит Сешшнс написал письмо Государственному секретарю США Майклу Помпео с требованием немедленно снять с должности американского посла в Украине Мари Йованович.

По данным телеканала Fox News, отставки Йованович также потребовал президент США Дональд Трамп. По словам адвоката Джо Дидженова, недавно выяснилось, что посол "была замешана в распространении неправдивой информации в деле Манафорта и так называемых черных амбарных книг".

"Посол Мари Йованович, вопреки ожиданиям многих людей, до сих пор находится на своем посту. Насколько мне известно, Президент Трамп отдал приказ об увольнении ее с поста посла США в Украине в связи с ее деятельностью в Украине, на которую жаловался конкрессмен Сешнс. Она известна своими негативными высказываниями в Украине о Президенте США Дональде Трампе, чтобы его не слушали и не внимали его политике, поскольку он вскоре будет подвергнут импичменту", — заявил Дидженова.

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Мари Йованович была назначена послом США в Украине в августе 2016 года при президентстве Барака Обамы. По данным телеканала, против адвоката экс-главы США Грегори Крейга вскоре также могут быть предъявлены обвинения Минитерством юстиции США в связи с незаконным лоббированием за границей интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Мари Йованович

В аналогичных действиях подозревается и представитель администрации Обамы в Украине Джо Байден, который посещал Киев за 10 дней до присяги Трампа для встречи с местными властями.

"Пока он находился там, его сын Хантер Байден стал членом Правления коррумпированной энергетической компании "Barisma", которую основал и руководил министр энергетики Украины из бывшего пророссийского правительства Украины. Нам доподлинно известно, что Джо Байден активно взаимодействовал с официальными представителями Украины. Его сын в течение 14 месяцев был связан с банковским счетом, на который были получены 3,1 миллиона долларов из Украины. Хочу напомнить, что у Хантера Байдена не было никакой истории отношений с Украиной, как не было у него никакого прошлого, связанного с энергетикой. Согласно документам, его работа якобы заключалась в соблюдении требований регламентов. Какое отношение Хантер Байден имел к Украине — неизвестно. Все указывает на то, что Джо и Хантер Байдены получали выплаты", — рассказал Питер Швайцер, эксперт Government Accountability Institute.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Украине разгорелся скандал из-за слов генпрокурора Юрия Луценко. По его словам, Мари Йованович передавала ему перечень "неприкасаемых"людей, которых нельзя преследовать. Глава ГПУ утверждал, что совету дипломата не последовал.

При этом в Государственном департаменте США от обвинений открестились, заявив, что им ничего об этом неизвестно, и обвинили Луценко в "откровенной выдумке".

В свою очередь президент Петр Порошенко выразил поддержку послу США, выразив глубокую благодарность ее государству.

"Я хотел бы отметить важную роль посла Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович в деле продвижения украинско-американских отношений. Как представитель Соединенных Штатов как государства и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, большого друга Украины, она имеет полную мою поддержку", ‒ заявил Порошенко.

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