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3 февраля • обновлено в 16:10
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Скандал с "пленками" Гончарука: украинцы ответили, как это повлияло на доверие к власти

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Часть украинцев стали хуже относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Алексею Гончаруку после обнародования "пленок" с прослушкой последнего.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса от Центра "Социальный мониторинг".

Так, 21,9% респондентов знали о кейсе с пленками в деталях, 46,2% – слышали об этом, 31,9% – не знали о случившемся. При этом, около 50% опрошенных считают, что это нужно было освещать в СМИ.

При этом, согласно опросу, после обнародования пленок, у украинцев изменилось отношение к Гончаруку и Зеленскому. 38,5% респондентов стали относится к премьер-министру хуже, а 1,8% – лучше. В случае с президентом, у 23,7% испортилось отношение к нему, а у 4,7% – улучшилось.

Украинцы стали хуже относится к Зеленскому и Гончаруку

Украинцы стали хуже относится к Зеленскому и Гончаруку

Скриншот из соцопроса центра "Социальный мониторинг"

Украинцы стали хуже относится к Зеленскому и Гончаруку

Украинцы стали хуже относится к Зеленскому и Гончаруку

Скриншот из соцопроса центра "Социальный мониторинг"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В сети опубликовали аудио разговоров якобы главы Кабмина Алексея Гончарука с чиновниками, где обсуждались курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.

  • Позже в сети появилась вторая часть скандального разговора якобы премьер-министра Гончарука, в которой он обсуждает экономическую ситуацию в стране.

  • В сети опубликовали третью часть разговора премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей председателя Нацбанка – Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба. В беседе обсуждали ревальвации гривни до 20 грн/$ и экономическую стратегию развития Украины.

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Читайте все новости по теме ""Пленки" Гончарука" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
"Пленки" Гончарука
Персоны
Владимир Зеленский Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
рейтинг
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