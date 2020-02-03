Скандал с "пленками" Гончарука: украинцы ответили, как это повлияло на доверие к власти

Часть украинцев стали хуже относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Алексею Гончаруку после обнародования "пленок" с прослушкой последнего.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса от Центра "Социальный мониторинг".

Так, 21,9% респондентов знали о кейсе с пленками в деталях, 46,2% – слышали об этом, 31,9% – не знали о случившемся. При этом, около 50% опрошенных считают, что это нужно было освещать в СМИ.

При этом, согласно опросу, после обнародования пленок, у украинцев изменилось отношение к Гончаруку и Зеленскому. 38,5% респондентов стали относится к премьер-министру хуже, а 1,8% – лучше. В случае с президентом, у 23,7% испортилось отношение к нему, а у 4,7% – улучшилось.

Украинцы стали хуже относится к Зеленскому и Гончаруку Скриншот из соцопроса центра "Социальный мониторинг"

Украинцы стали хуже относится к Зеленскому и Гончаруку Скриншот из соцопроса центра "Социальный мониторинг"

Как сообщал OBOZREVATEL:

В сети опубликовали аудио разговоров якобы главы Кабмина Алексея Гончарука с чиновниками, где обсуждались курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.

Позже в сети появилась вторая часть скандального разговора якобы премьер-министра Гончарука, в которой он обсуждает экономическую ситуацию в стране.

В сети опубликовали третью часть разговора премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей председателя Нацбанка – Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба. В беседе обсуждали ревальвации гривни до 20 грн/$ и экономическую стратегию развития Украины.

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