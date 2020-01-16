Скандал с пленками Гончарука: Госохрана открестилась от слива

Управление государственной охраны Украины заявило, что непричастно к обнародованию скандальных записей с якобы голосом премьер-министра Алексея Гончарука.

Соответствующее заявление появилось на официальной странице ведомства в Facebook. "Информация о "сливе" аудиозаписи с якобы совещания премьер-министра Украины Управлением государственной охраны Украины, а также об осуществлении охранным ведомством прослушивания высших должностных лиц не соответствует действительности!" – говорится в заявлении.

Скандал с прослушкой Гончарука

Также в Управлении госохраны отметили, что военнослужащие структуры и другие уполномоченные государственные органы осуществляют полный комплекс регулярных технических мероприятий, направленных на предупреждение любого прослушивания должностных лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана.

"Обращаемся к представителям СМИ с просьбой не использовать в своих сообщениях недостоверную и непроверенную манипулятивную информацию из сомнительных источников, которая дискредитирует военнослужащих Управления государственной охраны Украины", – сказано в заявлении.

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