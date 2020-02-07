Скандал с пистолетом в Раде: стало известно, что было под пиджаком охранника

"Пистолет", с которым якобы заметили в президиуме Верховной Рады 6 февраля охранника, оказался обычной радиостанцией.

Инцидент объяснили на странице Управления государственной охраны Украины в Facebook. Также в ведомстве показали "разоблачительное" видео (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Отдельные пользователи социальных сетей сделали предположение, что сегодня в Верховной Раде Украины под пиджаком военнослужащего Управления государственной охраны было скрыто огнестрельное оружие. На самом деле, на его поясе прикреплены радиостанция и предусмотренный внутренними инструкциями турникет, предназначенный для оказания первой домедицинской помощи", – подчеркнули в управлении.

Стало известно, что было под пиджаком охранника в ВР ФБ Управления государственной охраны Украины

Стало известно, что было под пиджаком охранника в ВР ФБ Управления государственной охраны Украины

Стало известно, что было под пиджаком охранника в ВР ФБ Управления государственной охраны Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, после инцидента заместитель председателя Верховной Рады Стефанчук поручил Комитету ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента выяснить, кто этот мужчина и было ли у него оружие.

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