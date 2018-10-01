Скандал с паспортами на Закарпатье: Климкин выдвинул последнее требование Венгрии

Министр иностранных дел Павел Климкин дал неделю венгерскому коллеге Петеру Сийярто на высылку консула после скандала с паспортами в Берегово.

"Я предложил венгерскому министру иностранных дел отозвать этого консула. Если это не будет сделано на этой неделе, соответственно направим ноту венгерской стороне о его высылке", - сказал глава МИД в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook. (Чтобы посмотреть полное видео, проскрольте страницу до конца).

Климкин также отметил, что Венгрия нарушила Венскую конвенцию о консульских отношениях. Он изложил Сийярто аргументацию на Генассамблее ООН.

"Это 100 %. Конечно, по определению, никто не должен скрывать факт приобретения новых прав и обязанностей", - подчеркнул Климкин.

Он также предложил обратить внимание на главное. В частности, что Россия будет использовать скандал с двойным гражданством для дестабилизации ситуации в Закарпатской области.

"Но давайте посмотрим на главное. Главное – это то, что Россия использует и будет использовать эту ситуацию для дестабилизации в целом в Закарпатье, - вы помните об этих случаях поджогов и так далее, которые были организованы ФСБ из Приднестровья. Будут и другие, помните, как появилось в интернете море фейков сразу после этого видео. Мы должны осознавать", - сказал он.

По словам Климкина, действия России не в интересах венгров Закарпатья. Он призвал украинцев помочь этой общине.

"Я предостерегаю всех от "наездов" - извините за недипломатический язык - или травли венгров Закарпатья. Наоборот, должны помочь нашей венгерской общине. Должны перехватить инициативу. Будем действовать с Венгрией – вежливо, но очень жестко и последовательно", - отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября появился видеодоказательство того, что в консульстве Венгрии в Берегово украинцам выдают венгерские паспорта.

После этого Климкин заявил, что Украина может выслать венгерского консула. Со своей стороны Будапешт пообещал ответить зеркальными мерами.

Между тем российский пропагандист Артем Шейнин пригрозил Украине потерей Закарпатья, которое, по его мнению, якобы может пойти по пути Донбасса. Позже пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер заявила, что украинцы с паспортами других стран не совершают преступления, если не информируют об их наличии.