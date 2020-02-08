"Идем в сад на порнушку?" СМИ узнали, что творится в тайной комнате, где заметили Нефьодова

В секретную комнату De Sad на базе элитного киевского ночного клуба Queen, где заметили главу Государственной таможенной службы Украины Максима Нефьодова, могут попасть только "избранные".

Secret room De Sad анонсируется как тайная комната с жестким фейсконтролем. Никакой платы за вход туда нет, но существует депозит столика. Об этом сообщается в материале "Страны" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Чисто теоретически все, кто находится в клубе Queen, могут туда пройти, но на практике это не так. "Охранники и арт-директор заведения выбирают "избранных" – кому вход разрешен, а многим отказывают без объяснения причин", – сказано в материале.

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Клуб Queen принадлежит российскому ресторанному холдингу Bulldozer Group. Владелец – москвич Александр Орлов. На официальном сайте Bulldozer Group, указано, что холдинг управляет несколькими десятками ресторанов по всему миру, и среди них заведения в России, Украине, Казахстане, Китае и ОАЭ.

Как рассказали журналистам посетители вечеринок в комнате De Sad, помещение достаточно маленькое, несмотря на то, что площадь всего клуба – более 4200 квадратных метров. Внутри там кожаные диваны, ванна, а также огромная кровать. На стенах – картины украинского художника Ильи Чичкана.

"На этой кровати и возле ванны частично проходит шоу. Между собой его называют порно-шоу, типа "идем сегодня в сад на порнушку?". Но на самом деле это скорее, эротика, но не стриптиз. Танцовщицы в масках, чулках и сексуальном белье.

Пока они танцуют, на них можно капать воском, но не лапать. Это похоже на ролевые игры в стиле БДСМ. Все в очень легкой форме. Иногда девушек, которые танцуют поливают шампанским. Бывает, что они ходят с плеточками в масках по комнате и обливают гостей, типа заигрывают. Да, кстати, они выходят и топлесс, но с наклейками на сосках, как у легендарной Диты фон Тиз. Эти девушки как украшение, как элемент интерьера", – рассказал собеседник издания.

В клубе Queen Скрин видео

Названа комната, скорее всего, в честь французского аристократа маркиза де Сада. По его имени сексуальное удовлетворение, получаемое путем причинения другому человеку боли или унижений, получило название "садизм".

"Всегда набивается много людей. Танцевать там сложно. Разве что посмотреть шоу и вернуться в большой зал. Программа достаточно однотипная. Туда ходят одни и те же – много узнаваемых персонажей, мажоры, лица кавказской национальности, серьезные дяди и женская тусовка чисто поглазеть. Кстати, съемку там вести запрещено. Не знаю, как вам удалось снять это видео. Для гостей дресс-кода как такового нет, но проводятся тематические вечеринки и обычно в комнате De Sad играют очень классные диджеи", – добавил собеседник.

Как писал OBOZREVATEL, ранее главу Государственной таможенной службы Украины Максима Нефьодова заметили в элитном киевском клубе Queen, где он участвовал в эротическом шоу.

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