Скандал с назначением главы Одесской ОГА: Зеленский анонсировал решение

Кандидатуру нового председателя Одесской ОГА будут определять на открытом конкурсе.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одесскую область, сообщает Офис главы государства.

"Мы имели очень хороший эксперимент во Львовской области. И не можем рисковать в Одессе. Мы проведем конкурс. Очень ответственная миссия. Не хотим вас, одесситы, подвести", – сказал президент.

Владимир Зеленский Офис президента

Напомним, ранее журналисты завили, что кандидат на пост главы Одесской ОГА Андрей Андрейчиков связан с председателем партии "Родина", беглым сепаратистом Игорем Марковым. Правда, Зеленский отрицает эту информацию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

26 июня Кабмин поддержал назначение на должности 8 новых глав областных государственных администраций, которые накануне предложил правительству президент Владимир Зеленский. Среди имен значится и Андрей Андрейчиков.

В тот же день в Одессе прошел митинг против назначения Андрейчикова. У здания облгосадминистрации собрались несколько десятков человек с плакатами: "Нет "мальчику" Маркова!".

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