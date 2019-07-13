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Скандал с назначением главы Одесской ОГА: Зеленский анонсировал решение

5.6т Читать материал на украинском

Кандидатуру нового председателя Одесской ОГА будут определять на открытом конкурсе.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одесскую область, сообщает Офис главы государства.

"Мы имели очень хороший эксперимент во Львовской области. И не можем рисковать в Одессе. Мы проведем конкурс. Очень ответственная миссия. Не хотим вас, одесситы, подвести", – сказал президент.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Офис президента

Напомним, ранее журналисты завили, что кандидат на пост главы Одесской ОГА Андрей Андрейчиков связан с председателем партии "Родина", беглым сепаратистом Игорем Марковым. Правда, Зеленский отрицает эту информацию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Одесса
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Weaver Mickey
Weaver Mickey
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Сало Уронили
Сало Уронили
даешь галстукоеда
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