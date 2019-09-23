Скандал с назначением Богдана: Верховный суд поставил точку

Верховный суд Украины отклонил жалобу касательно назначения Андрея Богдана главой Администрации президента (ныне - Офиса президента) в мае текущего года.

Об этом сказано в постановлении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений. Верховный суд подтвердил позицию суда первой инстанции, который "не нарушил нормы процессуального права".

"Приведенные доводы не опровергают изложенных в судебном решении выводов, апелляционную жалобу следует оставить без удовлетворения", - заявили в суде.

Зеленский и Богдан

Как сообщал OBOZREVATEL:

С начала президентской кампании Богдан стал юридическим советником тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского.

21 мая вступивший на пост новоизбранный президент Зеленский назначил своим указом Богдана главой Администрации президента Украины, вскоре реорганизованой в Офис президента.

Назначение Богдана вызвало громкий скандал из-за обвинений в том, он не может находиться на госслужбе в соответствии с законом о люстрации.

Богдан заявлял, что попал под закон о люстрации "абсолютно несправедливо", а должность главы Администрации президента вывели из него.

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