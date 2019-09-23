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23 сентября • обновлено в 18:28
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Скандал с назначением Богдана: Верховный суд поставил точку

1.3т Читать материал на украинском

Верховный суд Украины отклонил жалобу касательно назначения Андрея Богдана главой Администрации президента (ныне - Офиса президента) в мае текущего года.

Об этом сказано в постановлении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений. Верховный суд подтвердил позицию суда первой инстанции, который "не нарушил нормы процессуального права".

"Приведенные доводы не опровергают изложенных в судебном решении выводов, апелляционную жалобу следует оставить без удовлетворения", - заявили в суде.

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Зеленский и Богдан

Зеленский и Богдан

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • С начала президентской кампании Богдан стал юридическим советником тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского.

  • 21 мая вступивший на пост новоизбранный президент Зеленский назначил своим указом Богдана главой Администрации президента Украины, вскоре реорганизованой в Офис президента.

  • Назначение Богдана вызвало громкий скандал из-за обвинений в том, он не может находиться на госслужбе в соответствии с законом о люстрации.

  • Богдан заявлял, что попал под закон о люстрации "абсолютно несправедливо", а должность главы Администрации президента вывели из него.

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Персоны
Андрей Богдан Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Тег
Офис президента
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Kymlach Oleksandr
Kymlach Oleksandr
Если у назначенного зелёным чёрта, вместо лица будет ж*па, украинский суд признает её лицом, не смотря на очевидный факт.
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