Скандал с "насильником" в "Слуге народа": Арахамия сделал заявление

В "Слуге народа" намерены выяснить, не является ли фейком информация о том, что нардеп Роман Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

Об этом УНН заявил глава фракции СН Давид Арахамия, отметив, что если это окажется правдой, то вопрос дальнейшего будущего Иванисова будет вынесен на рассмотрение "Слуги народа".

"Будем изучать, чтобы различать фейки от фактов... Если выяснится, будем выносить на фракцию", – сказал Арахамия.

При этом он пока что затруднился ответить, будут ли выносить на фракцию вопрос об исключении Иванисова: "Вопрос что с этим делать".

Роман Иванисов и Давид Арахамия

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исключенная из фракции "Слуга народа" народный депутат Анна Скороход подтвердила слова своего коллеги Антона Полякова о том, что руководство партии продавало округа на парламентских выборах. По ее данным, средняя сумма "продажи" составляла $300 000.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram