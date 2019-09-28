Скандал с Мендель: журналисты поставили Зеленскому жесткий ультиматум

Национальный союз журналистов призвал Офис президента Украины пересмотреть отношение к представителям "четвертой власти".

Глава Союза Сергей Томиленко в Facebook назвал недопустимым поведение пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель, призвав ее извиниться за недавние инциденты.

"Национальный союз журналистов Украины обращается к Офису президента и пресс-секретарю президента Юлии Мендель с призывом пересмотреть отношение к журналистам, извиниться за некорректные заявления и досадные ситуации, которые произошли", - сказано в сообщении.

"И главное, новая команда должна строить корректные отношения с журналистами, признавая, что общение с независимыми медиа - это важная обязанность демократической власти, ответственной перед гражданами", - написал Томиленко.

Владимир Зеленский и Юлия Мендель Команда Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Юлия Мендель силой оттолкнула журналиста Сергея Андрушко, который хотел задать вопрос Владимиру Зеленскому. Как оказалось, Мендель и ранее так поступала. Еще два ее "нападения" засняли на форуме YES в Киеве.

Позже сама Мендель отреагировала на скандал и заявила, что в США за попытку приближения к президенту без разрешения журналиста арестовали бы.

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