"Никакая она не девочка": скандал с агрессивной Мендель дошел до суда

Журналист Даниил Яневский подал в суд жалобу на бездействие следователя касательно расследования по пресс-секретарю президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель.

Фотокопию соответствующего документа он опубликовал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Отметим, Яневский заявил на Мендель в полицию, пожаловавшись на нарушение 171-й статьи КК – воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Юлия Мендель и Владимир Зеленский Facebook Юлии Мендель

Он пытается добиться открытия уголовных производств по двум пунктам этой статьи:

влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей или преследование журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью;

действия, предусмотренные частью второй статьи, если они совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц.

facebook.com/DanYanevsky

facebook.com/DanYanevsky

"Начал неделю с доброго дела – подал иск в суд... Никакая она не "девочка", а должностное лицо", – написал он о Мендель в посте.

По мнению журналиста, украинскому президенту стоило бы извиниться за поведение подчиненной.

Как сообщал OBOZREVATEL:

27 сентября Мендель толкнула в Нью-Йорке журналиста, который хотел поговорить с Зеленским.

Пресс-секретарь отреагировала на скандал и угрожающе заявила, что в США за попытку приближения к президенту без разрешения журналиста арестовали бы.

В сети появились видео и предшествующих этому случаю инцидентов. Мендель несколько раз уводила журналистов от Зеленского.

О ее агрессии рассказал представитель "Радио Свобода" Кристофер Миллер.

В результате журналисты обратились к Зеленскому с призывом отреагировать и уволить Мендель за непрофессионализм и неэтичность. OBOZREVATEL поддержал эту инициативу.

1 октября перед началом брифинга Зеленский обратился к Мендель со словами: "Вы же никого не толкали, Юль?"

9 октября президент "подколол" одного из журналистов, сказав, чтобы тот подошел, не боясь "девочки".

На пресс-марафоне он оправдал пресс-секретаря, заявив, что "будет защищать девочку".

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