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16 октября • обновлено в 02:02
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"Никакая она не девочка": скандал с агрессивной Мендель дошел до суда

1.1т Читать материал на украинском

Журналист Даниил Яневский подал в суд жалобу на бездействие следователя касательно расследования по пресс-секретарю президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель.

Фотокопию соответствующего документа он опубликовал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Отметим, Яневский заявил на Мендель в полицию, пожаловавшись на нарушение 171-й статьи КК – воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

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Юлия Мендель и Владимир Зеленский

Юлия Мендель и Владимир Зеленский

Facebook Юлии Мендель

Он пытается добиться открытия уголовных производств по двум пунктам этой статьи:

  • влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей или преследование журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью;

  • действия, предусмотренные частью второй статьи, если они совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц.

"Никакая она не девочка": скандал с агрессивной Мендель дошел до суда

facebook.com/DanYanevsky

"Никакая она не девочка": скандал с агрессивной Мендель дошел до суда

facebook.com/DanYanevsky

"Начал неделю с доброго дела – подал иск в суд... Никакая она не "девочка", а должностное лицо", – написал он о Мендель в посте.

По мнению журналиста, украинскому президенту стоило бы извиниться за поведение подчиненной.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 27 сентября Мендель толкнула в Нью-Йорке журналиста, который хотел поговорить с Зеленским.

  • Пресс-секретарь отреагировала на скандал и угрожающе заявила, что в США за попытку приближения к президенту без разрешения журналиста арестовали бы.

  • В сети появились видео и предшествующих этому случаю инцидентов. Мендель несколько раз уводила журналистов от Зеленского.

  • О ее агрессии рассказал представитель "Радио Свобода" Кристофер Миллер.

  • В результате журналисты обратились к Зеленскому с призывом отреагировать и уволить Мендель за непрофессионализм и неэтичность. OBOZREVATEL поддержал эту инициативу.

  • 1 октября перед началом брифинга Зеленский обратился к Мендель со словами: "Вы же никого не толкали, Юль?"

  • 9 октября президент "подколол" одного из журналистов, сказав, чтобы тот подошел, не боясь "девочки".

  • На пресс-марафоне он оправдал пресс-секретаря, заявив, что "будет защищать девочку".

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Персона
Юлия Мендель
Место
Украина
Теги
Офис президента политика скандалы
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