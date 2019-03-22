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Скандал с Луценко и послом США в Украине: Порошенко сделал заявление

9.3тЧитать материал на украинском

Украинский президент Петр Порошенко выразил поддержку послу США в Украине Мари Йованович в связи со скандалом из-за перечня лиц, которые якобы не подлежат преследованию.

Он также отметил, что ценит отношения с США и благодарен Йованович за вклад в их улучшение. Об этом он сообщил 22 марта в Киеве на торжествах по случаю 27-летия создания СБУ.

"Я хотел бы отметить важную роль посла Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович в деле продвижения украинско-американских отношений. Как представитель Соединенных Штатов как государства и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, большого друга Украины, она имеет полную мою поддержку", ‒ заявил Порошенко.

Новости
Ослунд оскандалился критикой Луценко: в ГПУ выдвинули ему требование
Мари Йованович

Мари Йованович

Getty

Как известно, накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью американскому СМИ The Hill заявил, что Мари Йованович передавала ему перечень "неприкасаемых"людей, которых нельзя преследовать.Также глава ГПУ сказал, что совету дипломата не последовал.

Юрий Луценко

Юрий Луценко

Facebook Юрій Луценко

При этом в Государственном департаменте США от обвинений открестились, заявив, что им ничего об этом неизвестно, и обвинили Луценко в "откровенной выдумке".

Как писал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление Луценко . "Джон Соломон: по мере исчезновения российского заговора появляется украинский заговор, чтобы помочь Клинтон", — написал Трамп в Twitter.

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Михайлов Александр
Михайлов Александр
У педро нет желания болтаться без мыла)))
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Семенов Александр
Семенов Александр
Какая прелесть!!! На Украине появились "неприкасаемые" !!! Их перечень утверждается послом США, который озвучивает их Генеральному прокурору независимой страны. А Президент заявляет о поддержке посла иностранного государства ,в этом. .Ниже вам дорогие чубатые шароварники падать больше некуда .
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van Dijk Max
van Dijk Max
паниковский плакал в углу со соловами - я вас всех куплю и продам
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