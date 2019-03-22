Скандал с Луценко и послом США в Украине: Порошенко сделал заявление

Украинский президент Петр Порошенко выразил поддержку послу США в Украине Мари Йованович в связи со скандалом из-за перечня лиц, которые якобы не подлежат преследованию.

Он также отметил, что ценит отношения с США и благодарен Йованович за вклад в их улучшение. Об этом он сообщил 22 марта в Киеве на торжествах по случаю 27-летия создания СБУ.

"Я хотел бы отметить важную роль посла Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович в деле продвижения украинско-американских отношений. Как представитель Соединенных Штатов как государства и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, большого друга Украины, она имеет полную мою поддержку", ‒ заявил Порошенко.

Мари Йованович Getty

Как известно, накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью американскому СМИ The Hill заявил, что Мари Йованович передавала ему перечень "неприкасаемых"людей, которых нельзя преследовать.Также глава ГПУ сказал, что совету дипломата не последовал.

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При этом в Государственном департаменте США от обвинений открестились, заявив, что им ничего об этом неизвестно, и обвинили Луценко в "откровенной выдумке".

Как писал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление Луценко . "Джон Соломон: по мере исчезновения российского заговора появляется украинский заговор, чтобы помочь Клинтон", — написал Трамп в Twitter.

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