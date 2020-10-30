В ЕП ответили, чего Европа ждет от Украины после скандала с КСУ
ЕС ожидает, что Украина проведет расследование по отмене КСУ ответственности за недостоверное декларирование, а судьи, действовавшие неправомерно из-за конфликта интересов, будут уволены.
Об этом 30 октября в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявила депутат Европейского парламента Виола Фон Крамон-Таубадель. Трансляция программы велась на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Комментируя нашумевшее решение Конституционного Суда, депутат сказала: "То, что мы видим сейчас, – это проблема юрисдикции в Украине, это очевидно".
Она отметила, что в Европейском Союзе видят "недостаточную реформу в судебном секторе" страны.
С другой стороны, в Евросоюзе "признают и поддерживают обязательства Украины двигаться путем демократизации". Как сказала Виола Фон Крамон-Таубадель, это тот путь, который ведет к евроинтеграции.
Она добавила, что вопрос в том, готова ли страна исполнять те обязательства, которые предусмотрены соглашением об ассоциации с ЕС. В частности, политик указала на предоставление государству безвиза.
"Безвизовый режим устанавливается в ответ на исполнение некоторых обязательств, и одно из них – это борьба против коррупции. Это один из краеугольных камней, это то, о чем просил Европейский Союз правительство Украины", – сказала евродепутат.
По ее словам, на примере последнего решения КСУ в Европе "видят, что некоторые вещи в Украине не работают".
"Мы видим, что существует конфликт интересов в Конституционном Суде", – подчеркнула Виола Фон Крамон-Таубадель.
Она продолжила, что Европейские страны ожидают, что в Украине проведут расследование и те судьи, которые задействованы в неправомерных действиях, будут уволены.
"Но все это требует соблюдения верховенства права", – отметила немецкий политик.
ЕС также беспокоит то, какие интересы стоят за этими судьями КСУ. По словам депутата, "безусловно, ощущается влияние олигархов и Кремля".
"Они удерживают судебные учреждения. Эту ситуацию нужно исправить", – сказала она, добавив, что конституционный кризис можно развязать с помощью политического консенсуса.
Предлагаем посмотреть трансляцию эфира:
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 октября Конституционный Суд Украины обнародовал решение, согласно которому отменяется уголовная ответственность за декларирование недостоверной информации.
После официального обнародования решения КСУ в Национальном агентстве по предотвращению коррупции объявили о закрытии с 28 октября реестра электронных деклараций.
Со своей стороны, в НАБУ назвали решение суда "политическим". В ведомстве убеждены, что таким способом пытаются защитить отдельных судей КСУ, чье недостоверное декларирование исследуется в уголовных процессах.
В НАПК тоже озвучили такое мнение, заявив, что в декларациях двух судей КСУ – Ирины Завгородней и Сергея Головатого – обнаружены признаки представления недостоверной информации.
Кроме того, решением Конституционного Суда НАПК лишили доступа к государственным реестрам, необходимым для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти.
Без этой проверки невозможно назначение победителей местных выборов.
Напомним, у президента Владимира Зеленского пообещали сохранить ответственность за незаконное обогащение.