В ЕП ответили, чего Европа ждет от Украины после скандала с КСУ

ЕС ожидает, что Украина проведет расследование по отмене КСУ ответственности за недостоверное декларирование, а судьи, действовавшие неправомерно из-за конфликта интересов, будут уволены.

Об этом 30 октября в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявила депутат Европейского парламента Виола Фон Крамон-Таубадель. Трансляция программы велась на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Комментируя нашумевшее решение Конституционного суда, депутат сказала: "То, что мы видим сейчас – это проблема юрисдикции в Украине, это очевидно".

Она отметила, что в Европейском Союзе видят "недостаточную реформу в судебном секторе" страны.

С другой стороны, в Евросоюзе "признают и поддерживают обязательства Украины двигаться путем демократизации". Как сказала Виола Фон Крамон-Таубадель, это тот путь, который ведет к евроинтеграции.

Она добавила, что вопрос в том, готова ли страна исполнять те обязательства, которые предусмотрены соглашением об ассоциации с ЕС. В частности, политик указала на предоставление государству безвиза.

"Безвизовый режим устанавливается в ответ на исполнение некоторых обязательств, и одно из них – это борьба против коррупции. Это один из краеугольных камней, это то, о чем просил Европейский Союз правительство Украины", – сказала евродепутат.

По ее словам, на примере последнего решения КСУ в Европе "видят, что некоторые вещи в Украине не работают".

"Мы видим, что существует конфликт интересов в Конституционном суде", – подчеркнула Виола Фон Крамон-Таубадель.

Она продолжила, что европейские страны ожидают, что в Украине проведут расследование и те судьи, которые задействованы в неправомерных действиях, будут уволены.

"Но все это требует соблюдения верховенства права", – отметила немецкий политик.

ЕС также беспокоит то, какие интересы стоят за этими судьями КСУ. По словам депутата, "безусловно ощущается влияние олигархов и Кремля".

"Они удерживают судебные учреждения. Эту ситуацию нужно исправить", – сказала она, добавив, что конституционный кризис можно развязать с помощью политического консенсуса.

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