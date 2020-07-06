Скандал с "корабельной сосной": Геращенко дала совет Аллахвердиевой

Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко выразила мнение, что парламентарий от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева похоронила свою политическую карьеру. Причиной этого стала неправильная реакция на оскорбительные сексистские высказывания коллег Давида Арахамии и Александра Корниенко.

Личным мнением по поводу нашумевшего скандала политик поделилась в интервью украинской журналистке Янине Соколовой для программы "Рандеву". Геращенко убеждена, что Аллахвердиева могла заработать себе политические очки, если бы указала коллегам на недопустимость оскорбительных высказываний в адрес украинских женщин (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Что касается Ирины и ее коллег господина Арахамии и господина Корниенко, то заявление одних и реакция других свидетельствует только о том, что они никакие не политики. Они депутаты, они имеют депутатские "корочки", это правда, но они не стали политиками. И поэтому они не осознают, как слова или реакция могут влиять на ту или иную сферу", – сказала член "ЕС".

"Ну, и если бы я сейчас была политтехнологом, я бы посоветовала госпоже Ирине наоборот реагировать не так. Я так понимаю, что она еще совершенно не политик, но хочет делать политическую карьеру. Так вот, она поставила сейчас крест на ней. А сделать ее могла, если бы имела достоинство и сказала правду: "Вы не имеете права говорить ни мне, ни кому-то из моих коллег и ни одной украинской женщине", – отметила Геращенко.

В то же время она пообещала, что лично озвучит свои претензии как к Аллахвердиевой, так и к Арахамии и Корниенко в зале парламента, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.

"Это скажу я этим персонажам, когда увижу их в парламенте. Публично. На самом деле это проблемы Ирины, если она не имеет чувства собственного достоинства. Но это не дает повод ей демонстрировать, что с украинскими женщинами можно поступать подобным образом. Будем учить. И ее, и их", – подчеркнула нардеп.

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