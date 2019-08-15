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Скандал с комитетом ветеранов: в "Слуге народа" рассказали, чем его заменят

1.1т Читать материал на украинском

Партия "Слуга народа" будет лоббировать интересы украинских ветеранов, несмотря на идею с сокращением соответствующего Комитета Верховной Рады.

Как пояснила в Facebook будущий нардеп от СН Галина Третьякова, для защиты интересов бойцов "не нужно плодить бюрократию в виде комитетов или целых министерств".

"не нужно создавать дополнительные кормушки для чиновников или механизмы удовлетворения политических амбиций для депутатов. Стратегия наша состоит в том, чтобы принять закон о ветеранах, который четко регламентировать льготы и категории всех ветеранов - кроме ветеранов труда", - рассказала она.

По ее словам, "Слуга народа" хочет создать агентство, которое будет координировать предоставление льгот, в том числе и ветеранам.

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"Надо отказываться от такой практики, когда средства направляются не на социальную защиту тех, кто в нем нуждается, а на содержание раздутого госаппарата. У нас не будет комитетов по делам пенсионеров, по делам инвалидов, по делам еще кого-то. Однако никто не будет забыт или обделен", - заверила Третьякова.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" предложила уменьшить количество комитетов в новой Верховной Раде с 27 до 22.

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Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Serov Oleg
Serov Oleg
говорят ксива ветерана стоит 300гривен...во всех городах цена стабильная...
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