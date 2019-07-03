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Скандал с Клюевым и Шарием: в Раде гневно обратились к ГПУ и СБУ

1.1тЧитать материал на украинском

Госпогранслужба, Генпрокуратура и СБУ должны предоставить данные о проживании на территории Украины за последние пять лет Рената Кузьмина, Андрея Клюева и Анатолия Шария.

С таким обращением на пленарном заседании парламента к силовым ведомствам обратился спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Нардеп также просит ЦИК пересмотреть решения о регистрации этих лиц кандидатами в народные депутаты Украины.

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"Есть ли у ГПС сведения о проживании на протяжении последних пяти лет на территории Украины Кузьмина Рената (первый замгенпрокурора в 2010-13 гг). Обращаюсь к ГПУ: есть ли у нее сведения о проживании на протяжении последних 5 лет на территории Украины Кузьмина? Обращаюсь к СБУ выяснить, когда и при каких обстоятельствах гражданин Украины Кузьмин отбыл за пределы государственной границы Украины", – отметил нардеп.

Также аналогичные требования к Генпрокуратуре, Госпогранслужбе и СБУ Парубий выдвинул относительно экс-главы администрации президента Клюева и блогера Шария.

Шарий и Клюев

Шарий и Клюев

"Надеюсь, что вопросы заданы правильно. Потому что те отписки, которые давали государственные органы власти, и привели и к решению суда, и к решению ЦИК. Я задал вопросы так, что не может быть двоякой трактовки", – отметил глава Рады.

Кроме того, он призвал ЦИК, после получения новых фактов, пересмотреть и отменить решение о регистрации данных лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы взбунтовались из-за решения ЦИК зарегистрировать кандидатами в народные депутаты пророссийского блогера Анатолия Шария и экс-главу Администрации беглого президента Виктора Януковича Андрея Клюева.

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Персоны
Андрей КлюевАнатолий ШарийАндрей Парубий
Место
Украина
Теги
ЦИКСБУГПУГоспогранслужба
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Это Янукович «увiмкнув» Верховный суд, который обязал ЦИК зарегистрировать Клюева кандидатом в президенты.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Рузьке скот активизируется, пора собирать шины....
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