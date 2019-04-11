Скандал с губернатором Одесщины: Порошенко рассказал Степанову, за что его уволил

Президент Украины Петр Порошенко уволил губернатора Одесской области Максима Степанова из-за резкого падения рейтинга региона и еще по нескольким причинам.

Об этом он рассказал в эфире шоу "Право на владу", пояснив свои действия. Степанов сказал, что связывает свое увольнение исключительно с результатами выборов в первом туре.

"Я не верю даже при всех сюрпризах, что Степанов сказал, что кто-то принудил его фальсифицировать выборы. И он пошел в отставку в связи с тем, что отказался так делать. Это было не так, он точно такого не говорил. Если кто-то говорит, что выборы кто-то пытался фальсифицировать. Более 2,5 тысяч наблюдателей признали выборы наиболее свободным волеизъявлением граждан, свободным от фальсификации", – сказал Порошенко.

Он напомнил, что во время первого тура не было найдено ни одной заявки про серьезные нарушения, которые могли бы повлиять на результаты голосования.

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"Касательно увольнения – причин много. В том числе и то, что Одесская область упала в рейтинге областей Украины на восемь позиций и занимает третье место с конца. Есть другие позиции касательно эффективности использования денег. На Одесскую область шло приоритетное финансирование – миллиарды гривен. Степанов об этом это знает", – подчеркнул Порошенко.

Президент уточнил, что должность главы областной госадминистрации является политической. А на выборах граждане выражают свою позицию по отношению к действующим властям.

"Более того, эта моя родня область. Я ожидал, что совместно и эффективно мы должны получить больший результат. Но это свободное волеизъявление граждан. Я должен прочитать этот сигнал и сделать выводы, что я и сделал. Я настаиваю, что Порошенко этот сигнал прочитал и ошибки исправит. И последнее! Одесская область уже достаточно натерпелась от варягов, которые приезжают в область. Моя принципиальная позиция: в Одесской области губернаторами будут работать те, кто проживает там, кто родился", – ответил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Максим Степанов назвал незаконными действия президента и его указ об отстранении от должности. Он аргументировал это тем, что не была соблюдена процедура, прописанная в Конституции.

Однако позже он отметил, что не планирует судиться с Порошенко относительно своей отставки.

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